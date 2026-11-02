LA VERGOGNA Scempio al cimitero: crolli e nicchie scoperte

Nicchie sventrate, resti umani esposti alle intemperie e ossa mescolate ai detriti

Nicchie sventrate, resti umani esposti alle intemperie e ossa mescolate ai detriti. È la drammatica situazione denunciata al cimitero di Pozzuoli, dove il degrado seguito agli eventi sismici ha sollevato nuove proteste. Nel mirino non soltanto i danni, ma anche la gestione dell’emergenza e l’assenza di interventi risolutivi.A esprimere indignazione è una denuncia dai toni duri, che definisce quanto accaduto non una semplice conseguenza inevitabile del terremoto, ma il sintomo di una situazione di abbandono istituzionale.Secondo la protesta, transenne e ordinanze che vietano l’accesso alle aree danneggiate non possono rappresentare una risposta definitiva. Limitarsi a interdire gli spazi, viene sottolineato, significa soltanto nascondere il problema senza affrontarlo.La presenza di resti umani esposti alle intemperie e di ossa tra i detriti viene descritta come una ferita profonda alla dignità dei defunti e al dolore dei familiari. Una condizione che assume un significato ancora più doloroso nei giorni dedicati alla commemorazione dei propri cari.«La dignità dei defunti non può essere dimenticata»La denuncia richiama la responsabilità delle istituzioni, chiedendo che la situazione non venga affrontata soltanto con misure temporanee o provvedimenti di interdizione.Il rispetto dei luoghi di sepoltura, si legge nella presa di posizione, riguarda l'intera comunità e non può essere considerato un aspetto secondario nella gestione dell'emergenza.«Quando uno Stato non garantisce la dignità nemmeno nel riposo eterno, dimostra di aver smarrito il senso stesso del rispetto per la propria comunità», è uno dei passaggi più significativi della protesta.La richiesta di risposte per vivi e defuntiNel messaggio emerge anche il disagio di una popolazione che, oltre ai danni e alle difficoltà legate all'emergenza sismica, denuncia di sentirsi ancora senza punti di riferimento e senza risposte concrete.«Questa barbarie merita di scuotere la coscienza dell'intero Paese», si legge nella denuncia, che si conclude con parole di forte amarezza: «Qui non si conta niente: né i vivi, siamo ancora senza casa e senza guida, né i morti».Una presa di posizione che riporta al centro la necessità di interventi per mettere in sicurezza le aree danneggiate, tutelare i resti mortali e restituire decoro a un luogo che custodisce la memoria di tante famiglie.