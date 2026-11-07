L'OPERAZIONE Scatta il blitz, sequestrati prodotti per celiaci

Tra le irregolarità accertate anche alcune criticità relative alla produzione di acqua potabile attraverso un impianto di filtrazione

Controlli dei carabinieri a Bagnoli, quartiere occidentale di Napoli, dove i militari hanno sequestrato 20 chilogrammi di prodotti destinati alle persone celiache nel corso di una serie di verifiche sul territorio.L'attività di controllo ha portato complessivamente all'identificazione di 79 persone e al controllo di 23 veicoli, quattro dei quali sono stati sottoposti a sequestro.Nel corso delle verifiche è finito sotto la lente anche un ristorante situato in via Posillipo. Per l'attività commerciale sono state riscontrate sei non conformità, con la conseguente applicazione di una sanzione amministrativa di circa 2mila euro.Tra le irregolarità accertate anche alcune criticità relative alla produzione di acqua potabile attraverso un impianto di filtrazione.Il servizio rientra nell'ambito delle attività di controllo e prevenzione svolte dai carabinieri per verificare il rispetto delle normative, con particolare attenzione alla sicurezza alimentare e alla tutela della salute dei consumatori.