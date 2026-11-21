LA FUGA Scappa dai carabinieri e si barrica in camera da letto di due sconosciuti

si sarebbe allontanato senza autorizzazione dall'abitazione in cui era sottoposto alla misura

Si è ritrovato nel letto di due persone senza che queste sapessero della sua presenza. È finita così, a Cardito, la fuga di un uomo di 45 anni che, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe cercato di sottrarsi a un controllo nascondendosi nell'abitazione di alcuni residenti. A scoprirlo è stato uno degli occupanti della casa, svegliatosi accanto a uno sconosciuto completamente vestito: la sorpresa e la paura lo hanno spinto a urlare, richiamando l'attenzione dei militari.Il controllo, la fuga e l'ingresso nella corteTutto è cominciato intorno alle 10, quando i carabinieri della sezione Radiomobile di Caivano, impegnati in attività di identificazione e contestazione di alcune violazioni, avrebbero riconosciuto il 45enne sul sedile del passeggero di un'automobile. L'uomo avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari a Frattaminore, in attesa dell'installazione del braccialetto elettronico.Stando a quanto ricostruito dai militari, il 45enne si sarebbe allontanato senza autorizzazione dall'abitazione in cui era sottoposto alla misura. Ne è nato un inseguimento, terminato all'interno di una corte, dove l'auto si è fermata in una posizione appartata.Al volante c'era un 31enne che avrebbe sostenuto di essere l'unica persona a bordo. I due avrebbero poi raggiunto il citofono di un edificio e suonato proprio al numero 112, lo stesso utilizzato per le richieste di soccorso alle forze dell'ordine.La scoperta nel letto e l'allarme del residenteLa presenza del passeggero è stata svelata da uno degli abitanti dell'appartamento. Risvegliatosi e accortosi di avere accanto una persona sconosciuta, entrata in casa senza il suo consenso, è uscito dalla stanza e ha dato l'allarme. I carabinieri hanno così individuato il 45enne, procedendo al suo fermo.Droga, denaro e appunti riconducibili allo spaccioGli accertamenti sul 31enne hanno portato a ulteriori sviluppi. L'uomo, risultato senza patente perché mai conseguita e con numerosi precedenti in materia di stupefacenti, è stato sottoposto a perquisizione. Nelle sue disponibilità i militari hanno trovato due bustine termosaldate contenenti hashish e cocaina, 300 euro in contanti suddivisi in banconote da 50 euro e un foglietto con nomi e cifre, ritenuto dagli investigatori una possibile contabilità dell'attività di spaccio.La successiva perquisizione nell'abitazione del 31enne, situata nella stessa strada, ha consentito di recuperare altra sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento delle dosi e bilancini di precisione e da taglio. Nessun elemento rilevante, invece, è emerso dalla perquisizione effettuata nella casa dell'altro uomo.Arresti e trasferimento a PoggiorealeEntrambi sono stati arrestati con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. Al 45enne è stato contestato anche il reato di evasione dagli arresti domiciliari, mentre il 31enne è stato denunciato per guida senza patente, con recidiva nel biennio.I due sono stati accompagnati nel carcere napoletano di Poggioreale, dove restano in attesa dell'udienza di convalida. Le contestazioni dovranno ora essere sottoposte alle valutazioni dell'autorità giudiziaria.