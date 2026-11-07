STUDENTI Scambio di voto anche per le elezioni a scuola, c'è la denuncia

tra gli esempi riportati compare la possibilità di offrire sconti per partecipare a partite di campionato di calcio organizzate al di fuori dell'ambiente scolastico

Un'elezione studentesca che dovrebbe rappresentare un momento di partecipazione democratica rischia di trasformarsi in un caso disciplinare e giudiziario. Al centro della vicenda c'è il liceo Elio Vittorini di Napoli, dove la dirigente scolastica Donatella Mascagna ha lanciato un preciso avvertimento agli studenti in vista del rinnovo dei rappresentanti d'istituto. Il sospetto riguarda possibili promesse di vantaggi personali in cambio del voto a favore di una determinata lista o candidato.A far emergere la questione è stata una comunicazione pubblicata dalla preside sulla piattaforma scolastica Argo e indirizzata agli alunni. Nel messaggio la dirigente richiama l'attenzione su alcuni comportamenti che, se confermati, potrebbero andare ben oltre le normali dinamiche della competizione elettorale tra studenti.In particolare, tra gli esempi riportati compare la possibilità di offrire sconti per partecipare a partite di campionato di calcio organizzate al di fuori dell'ambiente scolastico, a condizione che gli studenti votino per uno specifico candidato o una determinata lista.Una proposta che ha spinto la dirigente a intervenire preventivamente, mettendo in guardia gli elettori sulla possibile rilevanza penale di simili accordi.La promessa di uno sconto in cambio del votoIl punto centrale della comunicazione riguarda il cosiddetto voto di scambio. Secondo quanto evidenziato da Mascagna, la promessa di un beneficio economico o materiale in cambio di una preferenza potrebbe configurare una condotta illecita.Nella nota viene richiamato l'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica numero 361 del 1957, che disciplina le ipotesi di corruzione elettorale. Il riferimento riguarda la promessa o la consegna di denaro, generi alimentari o altre utilità a singoli elettori per ottenere il loro sostegno.La dirigente invita quindi gli studenti a non considerare simili offerte come semplici strategie per conquistare consensi. Anche un vantaggio apparentemente limitato, come uno sconto per partecipare a un'attività sportiva organizzata privatamente, potrebbe assumere una diversa rilevanza se fosse effettivamente subordinato alla scelta elettorale.Mascagna pone inoltre una questione legata alla segretezza del voto: come potrebbe un candidato verificare che uno studente abbia davvero rispettato l'impegno preso? Una domanda che punta a evidenziare anche la contraddizione di eventuali accordi fondati sulla promessa di controllare una preferenza che, per sua natura, deve rimanere riservata.L'invito rivolto agli alunni è quello di scegliere liberamente, senza lasciarsi condizionare da regali, agevolazioni o promesse di qualsiasi genere, valutando esclusivamente le capacità e le proposte dei candidati.La preside: possibili denunce e provvedimenti disciplinariIl richiamo della dirigente non si limita a una raccomandazione di carattere educativo. Nella comunicazione viene infatti prospettata anche la possibilità di conseguenze concrete qualora dovessero emergere elementi sufficienti a dimostrare l'esistenza di comportamenti illeciti.Mascagna ha chiarito che, nel caso in cui riuscisse ad accertare la commissione del reato e a individuare le persone coinvolte, procederebbe senza esitazioni con la segnalazione alle autorità giudiziarie.A questa eventualità potrebbero aggiungersi anche provvedimenti disciplinari da parte dell'istituto, secondo quanto previsto dal regolamento scolastico.Al momento, tuttavia, si parla di un'ipotesi richiamata dalla preside nella sua comunicazione preventiva e non di un illecito già accertato. Saranno eventuali verifiche a stabilire se vi siano state effettivamente promesse di vantaggi in cambio del voto e chi possa avervi preso parte.Elezioni rinviate dopo l'occupazione di ottobreLa vicenda arriva in un momento particolare per il liceo napoletano. Le elezioni per la rappresentanza studentesca erano già state rinviate di alcune settimane in seguito all'occupazione dell'istituto da parte dei collettivi studenteschi, avvenuta lo scorso ottobre.La consultazione si prepara dunque a svolgersi in un clima caratterizzato da tensioni e polemiche, con la dirigente che ha scelto di intervenire direttamente per richiamare tutti al rispetto delle regole.Contattata dal Corriere del Mezzogiorno, Donatella Mascagna ha spiegato che il suo obiettivo è soprattutto mettere in guardia i ragazzi e far comprendere la gravità di determinate condotte. Secondo la preside, ricorrere a promesse e vantaggi per ottenere un consenso significa ledere la dignità tanto di chi formula l'offerta quanto di chi la accetta.Il messaggio rivolto agli studenti è quindi chiaro: la scelta dei rappresentanti deve essere libera e consapevole, senza condizionamenti economici o personali. Un principio che, secondo la dirigente, deve valere anche all'interno della scuola, dove le elezioni costituiscono un'occasione concreta per imparare il significato della partecipazione e della responsabilità democratica.