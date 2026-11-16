L'INCIDENTE Sarno in festa: Adam torna a casa dopo il coma

L'obiettivo sarà recuperare progressivamente le capacità fisiche compromesse

Dopo settimane trascorse tra la paura e l'attesa, per Adam arriva un primo importante segnale di ripresa. Il sedicenne di Sarno, coinvolto in un grave incidente lo scorso 18 ottobre, ha lasciato l'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove era ricoverato da quasi un mese. La dimissione dal reparto ospedaliero segna una tappa significativa, ma non coincide con la fine del percorso sanitario: il giovane sarà trasferito in una struttura specializzata per affrontare un programma di riabilitazione.L'obiettivo sarà recuperare progressivamente le capacità fisiche compromesse dalle conseguenze dell'incidente. Si apre quindi una fase diversa, che richiederà ancora assistenza medica, terapie e un impegno prolungato.Un quadro clinico complesso e undici giorni di comaLe condizioni di Adam erano apparse fin da subito estremamente serie. Nel corso del ricovero il ragazzo ha trascorso undici giorni in coma e ha dovuto affrontare interventi particolarmente delicati.Tra le operazioni sostenute figurano l'asportazione della milza e la ricostruzione chirurgica del femore. All'incidente è seguito anche un importante trauma cranico, che rende necessario un percorso di recupero articolato e seguito da personale specializzato.Per i familiari sono state settimane difficili, vissute seguendo con apprensione ogni aggiornamento sulle condizioni del ragazzo. La possibilità di lasciare l'ospedale rappresenta oggi un motivo di sollievo, pur nella consapevolezza che la strada da percorrere resta lunga.La famiglia: gratitudine per la vicinanza, ma restano le domande sull'incidenteAccanto alla soddisfazione per i progressi compiuti, i familiari continuano a chiedere risposte su quanto accaduto il 18 ottobre. In particolare, hanno manifestato amarezza perché la persona che ritengono responsabile dell'incidente non sarebbe stata ancora assicurata alla giustizia.Una posizione accompagnata dalla fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine e dall'auspicio che gli accertamenti possano chiarire ogni aspetto della vicenda e individuare eventuali responsabilità.La famiglia ha voluto inoltre rivolgere un ringraziamento a tutte le persone che, dal giorno dell'incidente, hanno mostrato affetto e solidarietà. Messaggi, richieste di aggiornamenti e gesti di sostegno hanno accompagnato i familiari durante il periodo più difficile del ricovero.La nuova sfida nel centro di riabilitazioneIl trasferimento in una struttura dedicata rappresenta dunque un passaggio importante, ma anche l'inizio di un lavoro impegnativo. Per Adam sarà necessario procedere gradualmente, affrontando le diverse tappe del recupero senza perdere di vista i tempi e le esigenze delle cure.A Sarno, intanto, la vicenda continua a coinvolgere una comunità che ha seguito con partecipazione le notizie sulle sue condizioni. La speranza condivisa è che i progressi possano proseguire e che il sedicenne riesca, passo dopo passo, a riconquistare una parte sempre maggiore della propria autonomia e della quotidianità interrotta dall'incidente.