IL FURTO Rubato defribillatore alla squadra di volley vesuviana

Tra il materiale sottratto figurano, oltre al defibrillatore, attrezzature necessarie per gli allenamenti e le partite, borse mediche, casse audio e il segnapunti elettronico

Un furto che colpisce non soltanto una società sportiva, ma anche le attività quotidiane di centinaia di atleti. Il Volley Volla ha subito una pesante razzia nei locali della palestra dell'Istituto comprensivo San Giovanni Bosco-Vittorio De Sica, in via Monteoliveto, a Volla. Ignoti hanno portato via attrezzature tecniche, materiale sanitario e persino un defibrillatore, provocando un danno economico stimato tra i 2mila e i 3mila euro.Il colpo sarebbe stato messo a segno nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre. Secondo una prima ricostruzione, i responsabili sarebbero entrati attraverso una porta di emergenza che si affaccia su un cantiere, dove sono in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico.Rubati defibrillatore, borse mediche e segnapuntiTra il materiale sottratto figurano, oltre al defibrillatore, attrezzature necessarie per gli allenamenti e le partite, borse mediche, casse audio e il segnapunti elettronico. Sarebbero stati provocati danni anche al distributore automatico presente nella struttura.La società ha presentato denuncia alla locale stazione dei carabinieri e ha deciso di rivolgersi direttamente alla comunità per recuperare quanto perso. È stata così avviata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, che ha già superato i mille euro.Non sono mancate le prime manifestazioni concrete di solidarietà: alcuni sostenitori si sono detti disponibili ad acquistare direttamente un nuovo defibrillatore, uno degli strumenti più importanti per garantire la sicurezza durante le attività sportive.Nel suo appello, il Volley Volla ha chiamato a raccolta cittadini, famiglie, imprenditori e associazioni: «Ci rivolgiamo ai cittadini, alle famiglie, agli imprenditori, alle associazioni sportive e a tutti coloro che credono nel valore dello sport come strumento di crescita e riscatto sociale».Una società con 31 anni di storia e quasi 300 iscrittiIl furto arriva in un momento delicato per una realtà sportiva che da 31 anni rappresenta un punto di riferimento per la pallavolo sul territorio. Il Volley Volla conta oggi quasi 300 iscritti, tra atleti e atlete di diverse fasce d'età, e partecipa ai campionati di Serie B maschile e Serie C femminile.La squadra maschile milita nel campionato nazionale di Serie B, ma è costretta a disputare le proprie partite nel vicino comune di San Sebastiano al Vesuvio, proprio per la mancanza di una struttura adeguata a Volla.La presidente Concetta Anacleria, intervenuta ai microfoni de Il Mattino, ha descritto le difficoltà che la società affronta da anni per garantire continuità alle proprie attività.«Le problematiche delle strutture di Volla le viviamo ogni giorno, siamo una realtà che esiste da 31 anni. In città ci sono stati tanti investimenti nel cemento, ma nessuno ha mai pensato di creare strutture per le attività sportive», ha dichiarato.«Non ci sentiamo tutelati dalle istituzioni»Tra le criticità evidenziate dalla presidente ci sono anche i costi di gestione degli impianti comunali. Secondo Anacleria, negli ultimi due anni il canone per l'utilizzo delle strutture sarebbe raddoppiato a seguito di un adeguamento, nonostante le condizioni degli edifici richiedano interventi di miglioramento o, in alcuni casi, la ricostruzione.«Anche dal punto di vista istituzionale non ci siamo sentiti tutelati o valorizzati nel corso del tempo. Noi paghiamo un canone per le strutture comunali e negli ultimi due anni i costi sono anche raddoppiati per un adeguamento. Si tratta di strutture vecchie che andrebbero migliorate o ricostruite», ha spiegato.La solidarietà arrivata dopo la denuncia del furto rappresenta un sostegno importante, ma per la società resta aperta la questione delle difficoltà strutturali che accompagnano da tempo il lavoro sul territorio.«Purtroppo continua a esserci una mentalità poco propensa a investire nella nostra realtà che comunque, come dimostrano i 31 anni di attività, è molto solida», ha concluso Anacleria.Intanto la raccolta fondi prosegue con l'obiettivo di riacquistare il materiale sottratto e permettere agli atleti di continuare ad allenarsi e gareggiare. Per il Volley Volla, la risposta della comunità diventa così un segnale di vicinanza a una realtà che da oltre tre decenni porta avanti attività sportive e formative per i giovani della città.