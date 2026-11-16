IL LADRO Ruba in stazione e si nasconde leggendo il giornale al contrario

A bordo del treno gli agenti della Polfer hanno notato gli spostamenti dei due uomini, che si aggiravano tra i sedili osservando con attenzione le cappelliere e i bagagli

Due tentativi di furto nell'arco della stessa giornata, prima nei pressi della stazione Termini e poi su un treno diretto a Napoli. La sequenza si è conclusa con l'intervento della Polizia Ferroviaria e l'arresto di due giovani stranieri, un cittadino libico e uno francese, entrambi già conosciuti per precedenti legati a reati analoghi.Il primo episodio si sarebbe verificato durante la mattinata, quando uno dei due avrebbe tentato di sottrarre uno zaino dal bagagliaio di un taxi nella zona della stazione romana. Nel pomeriggio, invece, i due sarebbero entrati in azione all'interno di un convoglio in partenza verso il capoluogo campano.I controlli sui bagagli e i sospetti degli agentiA bordo del treno, gli agenti della Polfer hanno notato gli spostamenti dei due uomini, che si aggiravano tra i sedili osservando con attenzione le cappelliere e i bagagli sistemati dai viaggiatori.I poliziotti hanno deciso di seguirli senza intervenire immediatamente, concentrando l'attenzione sui loro movimenti. Il comportamento dei due avrebbe presto rivelato un tentativo di avvicinarsi alla valigia di un passeggero.Il trucco del giornale letto al contrarioPer portare a termine il furto, i due avrebbero organizzato una manovra di distrazione. Uno si sarebbe posizionato davanti al viaggiatore, fingendo di leggere un quotidiano. Un dettaglio, però, ha reso sospetta la scena: il giornale era aperto e tenuto al contrario.La posizione dell'uomo sarebbe servita a ostacolare la visuale del proprietario della valigia, mentre il complice avrebbe potuto tentare di impossessarsi del bagaglio senza essere notato. Ma l'espediente non ha ingannato né gli agenti, già sulle loro tracce, né il passeggero, insospettito da quella postura insolita.Blitz prima della discesa dal convoglioIl tentativo è stato interrotto prima che i due riuscissero ad allontanarsi con la refurtiva. Gli agenti sono intervenuti mentre i giovani si preparavano a lasciare il treno, bloccandoli e procedendo all'arresto per furto aggravato.La valigia è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario. Al suo interno si trovavano anche oggetti di valore, per un importo complessivo stimato intorno ai 3.000 euro.L'intervento ha così impedito che il secondo tentativo della giornata andasse a segno, dopo quello segnalato al mattino nei pressi di Termini.