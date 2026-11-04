IL FURTO Ruba i farmaci da un furgone parcheggiato

L'intervento è scattato nell'ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Polizia nelle aree di piazza Garibaldi

L’uomo è stato intercettato dagli agenti della Polizia Ferroviaria durante un controllo nella zona della Stazione Centrale. La merce recuperata è stata restituita al proprietario.Un furto ai danni di un furgone parcheggiato in strada si è concluso con un arresto nella zona della Stazione Centrale di Napoli. Un uomo di 58 anni è stato fermato dagli agenti della Polizia Ferroviaria mentre era in possesso di alcune confezioni di prodotti farmaceutici, sottratte poco prima dal veicolo.L'intervento è scattato nell'ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Polizia nelle aree di piazza Garibaldi e dello scalo ferroviario. I poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania sono stati allertati per la presenza di due persone che, secondo la segnalazione ricevuta, stavano prelevando della merce da un furgone in sosta lungo corso Arnaldo Lucci.Raggiunto il luogo indicato, gli agenti sono riusciti a individuare uno dei presunti responsabili. Si tratta di un 58enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia, anche per episodi della stessa natura. Durante il controllo, l'uomo è stato trovato con alcune scatole contenenti medicinali e altri prodotti farmaceutici, che sarebbero state appena portate via dal mezzo.Per lui sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato in concorso. La merce recuperata è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Sono in corso gli accertamenti relativi all'episodio e alla posizione dell'altra persona segnalata, che sarebbe stata coinvolta nel furto.