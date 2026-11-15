L'INCIDENTE Ecco chi sono le 5 vittime della strage sulla statale

Nell'impatto tra una Jaguar e una Opel Mokka sono morte tutte le persone coinvolte

Una tragedia che ha spezzato cinque vite e travolto un'intera famiglia. È il bilancio definitivo del drammatico scontro avvenuto nella galleria Fiego, lungo la Statale 107 Silana-Crotonese, nel territorio di San Fili, in provincia di Cosenza. Nell'impatto tra una Jaguar e una Opel Mokka sono morte tutte le persone coinvolte: quattro occupavano la prima automobile e appartenevano allo stesso nucleo familiare, mentre la quinta vittima era alla guida dell'altro veicolo.Tra loro c'era Alfredo Francesco Spizzirri, 50 anni, imprenditore conosciuto nell'area cosentina per la sua attività nel settore delle costruzioni e delle strutture ricettive. Con lui viaggiavano la compagna Barbara Beltrano, 44 anni, la madre Anna Maria Sicilia e la zia Carmela Sicilia, entrambe ultraottantenni. La conducente della Opel Mokka aveva invece 82 anni.La morte di Spizzirri e i progetti lasciati in sospesoLa scomparsa di Spizzirri colpisce anche il mondo professionale nel quale aveva costruito la propria attività. L'imprenditore aveva diversi interventi immobiliari in corso, distribuiti tra il Cosentino e Rende: due bed and breakfast, nove unità abitative a Saporito e quattro villette nel territorio rendese.Un insieme di iniziative che comprendeva quattro cantieri aperti e che ora si trova a fare i conti con l'improvvisa assenza del titolare. A dover affrontare anche le conseguenze organizzative e gestionali della tragedia sarà la sorella, rimasta a confrontarsi con lavori già avviati, scadenze e impegni legati alle attività del fratello.Alla perdita personale si aggiunge dunque una situazione complessa sul piano imprenditoriale: progetti che erano stati avviati e che, dopo la morte di Spizzirri, dovranno trovare una nuova gestione.Barbara Beltrano è morta in ospedale dopo il ricoveroAccanto all'imprenditore si trovava la compagna, Barbara Beltrano, che lavorava come commessa, prima a Montalto e successivamente a Cosenza. Dopo il violentissimo impatto era stata estratta dall'abitacolo in condizioni disperate.I soccorritori avevano disposto il trasferimento urgente in elisoccorso all'ospedale Annunziata di Cosenza. Nonostante gli interventi dei sanitari, le lesioni riportate si sono rivelate troppo gravi. La donna è morta nel reparto di Rianimazione, facendo salire a cinque il numero complessivo delle vittime.Nell'auto anche la madre e la zia dell'imprenditoreLa Jaguar trasportava anche Anna Maria Sicilia e Carmela Sicilia, rispettivamente madre e zia di Alfredo. Le due donne, entrambe di età superiore agli ottant'anni, sono decedute a causa dello scontro.La loro morte, insieme a quella dell'imprenditore e della compagna, ha trasformato l'incidente in una tragedia familiare di proporzioni enormi. Quattro persone legate dagli affetti si trovavano nella stessa vettura quando è avvenuto l'impatto nella galleria.La quinta vittima era alla guida della Opel MokkaNell'altra automobile coinvolta viaggiava una donna di 82 anni, che era sola al volante della Opel Mokka. Anche per lei non c'è stato nulla da fare. Le sue generalità non risultano ancora riportate in modo concorde nelle informazioni disponibili e, in assenza di una conferma, non è possibile indicarne il nome con certezza.Restano cinque le persone che hanno perso la vita nello schianto sulla Statale 107: un bilancio pesantissimo, che ha colpito due nuclei di affetti e lasciato un'intera comunità davanti a una tragedia difficile da elaborare.