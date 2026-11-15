L'ASSALTO Nel ristorante con bastone e coltelli, rapinati due clienti

Nel corso dell’aggressione sarebbe stata inoltre portata via una borsa contenente effetti personali appartenenti a una delle vittime

Un’aggressione davanti a un ristorante, due persone ferite e una borsa sottratta durante il pestaggio. A distanza di mesi dall’episodio, avvenuto lo scorso 3 maggio nel quartiere Torrino, a Roma, i Carabinieri hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un diciottenne romano, già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo è gravemente indiziato di aver partecipato ai fatti insieme ad altre quattro persone che, al momento, non sono state identificate.

Il provvedimento degli arresti domiciliari è stato eseguito questa mattina dai militari della Stazione Roma Torrino Nord, su disposizione della Procura della Repubblica di Roma e in esecuzione di un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale capitolino.

Due clienti colpiti con pugni e un bastone

La ricostruzione investigativa parte da quanto accaduto all’esterno di un esercizio di ristorazione in via del Pianeta Saturno. Secondo gli accertamenti, il diciottenne avrebbe preso parte all’assalto contro due clienti del locale, raggiunti da una serie di colpi al volto e percossi anche con un bastone di legno.

Nel corso dell’aggressione sarebbe stata inoltre portata via una borsa contenente effetti personali appartenenti a una delle vittime. La violenza dell’episodio ha reso necessario l’intervento dei soccorsi: entrambe le persone coinvolte sono state accompagnate in ospedale, dove i medici hanno riscontrato lesioni con una prognosi di trenta giorni.

Per gli investigatori non si sarebbe trattato soltanto di un episodio isolato di violenza, ma di una vicenda proseguita anche dopo il pestaggio.

Le successive intimidazioni al titolare

Nei giorni seguenti, infatti, il giovane avrebbe fatto ritorno davanti allo stesso ristorante insieme ad altri soggetti. In quell’occasione, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe portato con sé una mazza da baseball e alcuni coltelli, rivolgendosi al titolare con minacce pesanti legate a quanto successo il 3 maggio.

La presenza di armi e oggetti potenzialmente offensivi e il contenuto delle intimidazioni sono entrati nel quadro degli elementi raccolti dagli investigatori. Le contestazioni nei confronti del diciottenne comprendono, oltre alla rapina e alle lesioni personali, anche la minaccia e il porto di armi od oggetti atti a offendere.

Le immagini e le testimonianze per risalire al sospettato

Per identificare il presunto partecipante all’aggressione, i Carabinieri hanno sviluppato un’attività investigativa basata su più elementi. Sono state esaminate le registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, raccolte le dichiarazioni dei testimoni e svolte successive ricognizioni fotografiche.

Gli accertamenti hanno portato all’individuazione del diciottenne, nei cui confronti è stata quindi richiesta e ottenuta la misura cautelare.

Dopo le formalità di rito, il ragazzo è stato accompagnato nella propria abitazione, dove dovrà restare agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le accuse dovranno essere verificate nel corso del procedimento: la misura cautelare non costituisce una dichiarazione di colpevolezza.