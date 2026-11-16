MALTEMPO Pino secolare si abbatte sulla casa delle suore

L’episodio si è verificato mentre il territorio era interessato da condizioni meteorologiche avverse

Un improvviso cedimento ha fatto temere il peggio ad Angri, dove un imponente pino secolare si è spezzato, finendo contro la casa delle suore Battistine. Il crollo, accompagnato da un forte boato, ha provocato momenti di apprensione nella struttura e nelle immediate vicinanze.L’episodio si è verificato mentre il territorio era interessato da condizioni meteorologiche avverse. Il peso dell’albero e la sua caduta sulla costruzione hanno fatto temere possibili conseguenze per le persone che si trovavano all’interno.Nessun ferito nella struttura religiosaIl bilancio, fortunatamente, non registra persone coinvolte. Le religiose e i collaboratori presenti nella casa delle Battistine sono rimasti illesi, nonostante la violenza dell’impatto.Per ragioni di sicurezza, la zona interessata dal cedimento è stata delimitata e interdetta. L’area dovrà essere mantenuta sotto controllo per evitare ulteriori rischi legati alla presenza dell’albero danneggiato.Il maltempo mette in difficoltà l’Agro Nocerino-SarneseLa caduta del pino si inserisce in un quadro di forte disagio causato dalle condizioni meteorologiche nell’Agro Nocerino-Sarnese. Le precipitazioni e il maltempo hanno provocato allagamenti e problemi in diversi punti del territorio, con ripercussioni sulla viabilità e sulla quotidianità dei residenti.Ad Angri, il cedimento dell’albero ha rappresentato uno degli episodi più impressionanti della giornata: una tragedia soltanto sfiorata, considerando che il crollo ha interessato una struttura nella quale erano presenti diverse persone.