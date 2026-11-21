LA SEGNALAZIONE La polizia cerca il presunto assassino e pubblica la foto

Il delitto è stato commesso nella serata del 13 novembre 2026

La Polizia di Stato lancia un appello alla cittadinanza per rintracciare l’uomo ritratto nella fotografia diffusa nelle ultime ore, sospettato per un omicidio avvenuto a Roma.Il delitto è stato commesso nella serata del 13 novembre 2026, intorno alle 22:30, in via di Tor Pignattara, al civico 37. Sulla vicenda sono in corso le indagini degli investigatori della Squadra Mobile di Roma, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma.Proprio su disposizione della Procura è stata autorizzata la divulgazione dell'immagine del sospettato, con l'obiettivo di favorirne il riconoscimento e raccogliere eventuali informazioni utili al suo rintraccio.La Polizia invita chiunque abbia visto l'uomo o sia in possesso di elementi utili alle indagini a collaborare, mettendosi in contatto direttamente con la Squadra Mobile della Questura di Roma.Per eventuali segnalazioni è possibile chiamare il numero 3346903295.Gli investigatori confidano nella collaborazione dei cittadini per raccogliere informazioni che possano contribuire a rintracciare l'uomo e fare luce sull'omicidio.