CATTURATO Ricercato stanato e arrestato in autostrada

Il mandato era stato emesso in relazione a una rapina avvenuta meno di un mese prima

Un giovane di 21 anni, domiciliato in provincia di Napoli, è stato arrestato dalla Polizia di Stato mentre viaggiava lungo l'autostrada A14, nel territorio bolognese. A suo carico risultava un provvedimento di custodia cautelare in carcere disposto dal Tribunale di Cassino per un episodio di rapina, nel quale gli vengono contestati anche i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.Il fermo è scattato nell'ambito di una serie di controlli predisposti dalla polizia sulle autostrade A1 e A14 e lungo le tangenziali. Gli agenti hanno individuato il veicolo all'ingresso del casello di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna.L'auto era già stata segnalataLa vettura non era passata inosservata agli operatori del Centro Operativo di Bologna, che l'avevano precedentemente segnalata perché risultava nella disponibilità di persone sospettate di essere coinvolte in truffe ai danni di anziani, commesse in territori vicini.A bordo si trovavano due persone. Durante gli accertamenti effettuati dagli agenti è emerso che il passeggero, un 21enne domiciliato nel Napoletano, era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ancora da eseguire.Il provvedimento del Tribunale di CassinoIl mandato era stato emesso in relazione a una rapina avvenuta meno di un mese prima. Nell'ambito dello stesso episodio, al giovane vengono contestate anche condotte di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali ai danni della vittima.Una volta verificata la posizione giudiziaria del ragazzo, gli agenti hanno proceduto all'arresto. Il 21enne è stato quindi trasferito in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.