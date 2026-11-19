LA TRUFFA Recuperati quattro chili di gioielli rubati

Il recupero dei preziosi ha consentito di interrompere il meccanismo della truffa e di recuperare l’intero bottino

Un sacchetto con oltre quattro chili di preziosi, recuperati prima che potessero finire nelle mani di altri complici. È il risultato dell’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Caserta, che nel pomeriggio di ieri hanno arrestato un ragazzo di 19 anni, originario di Afragola, gravemente indiziato di truffa aggravata ai danni di un’anziana.I militari hanno notato il giovane mentre saliva frettolosamente a bordo di un’automobile e si allontanava con una partenza particolarmente repentina. Il comportamento ha insospettito i Carabinieri, che hanno raggiunto il veicolo per sottoporlo a un controllo.Nell’auto oltre quattro chili di gioielliDurante la verifica, i militari hanno trovato un sacchetto contenente più di tre chilogrammi di monili di varia tipologia e circa un chilo e mezzo di gioielli in oro.Gli accertamenti immediatamente avviati hanno permesso di risalire alla provenienza degli oggetti: i preziosi appartenevano a una donna di 81 anni residente a Caserta, che poco prima era stata vittima di una truffa con il sistema del falso appartenente alle Forze dell’Ordine.La telefonata e il raggiro del falso peritoSecondo la ricostruzione investigativa, l’anziana avrebbe ricevuto una telefonata sulla propria utenza domestica da parte di un uomo che si era presentato come appartenente alle forze di polizia. Il sedicente agente le avrebbe prospettato possibili gravi conseguenze per alcuni familiari, facendo leva sulla preoccupazione della donna.In questo clima di allarme, la vittima sarebbe stata convinta a consegnare tutti i gioielli custoditi in casa a un presunto perito, che si sarebbe presentato poco dopo con il pretesto di dover effettuare alcune verifiche.La refurtiva sarà restituita alla proprietariaIl recupero dei preziosi ha consentito di interrompere il meccanismo della truffa e di recuperare l’intero bottino. I gioielli saranno restituiti alla legittima proprietaria.Il 19enne, arrestato dai Carabinieri, sarà sottoposto a giudizio con rito direttissimo, secondo quanto disposto dall’autorità giudiziaria.L’inchiesta si trova nella fase delle indagini preliminari: il giovane è gravemente indiziato del reato contestato, ma resta valida la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.