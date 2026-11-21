L'INCIDENTE Ragazze ferite nello scontro tra auto, c'è anche una 16enne

Il ricovero si è reso necessario anche per effettuare gli esami clinici e verificare l’eventuale presenza di lesioni interne

Tre ragazze sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella notte del 21 novembre a Serre, in provincia di Salerno. Lo scontro ha coinvolto due automobili in via Nazionale, nel tratto che attraversa il centro abitato. Tra le giovani soccorse c’è anche una sedicenne, che lamentava dolori all’addome e alla spalla sinistra.La dinamica dell’impatto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Dalle prime informazioni, una delle vetture sarebbe stata colpita lateralmente. Tutte e tre le ragazze hanno riportato contusioni e lividi, ma, secondo le notizie iniziali, le loro condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita.Tre ambulanze sul luogo dell’incidenteL’allarme ha fatto intervenire i soccorritori del 118 dell’Asl di Salerno. Sul posto sono arrivate tre ambulanze: una della Vopi, associazione Volontari Pronto Intervento, una della Croce Rossa di Serre e una della Croce Verde.Il personale sanitario ha prestato le prime cure alle ragazze, provvedendo a medicarle e stabilizzarle prima del trasferimento in ospedale. Tutte sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale di Eboli.Accertamenti in ospedale e rilievi delle forze dell’ordineIl ricovero si è reso necessario anche per effettuare gli esami clinici e verificare l’eventuale presenza di lesioni interne, in particolare alla luce dei dolori riferiti dalla ragazza più giovane.Parallelamente sono partiti gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Le forze dell’ordine hanno raccolto le testimonianze ed eseguito i rilievi fotografici sul luogo dello scontro, così da chiarire la sequenza dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.