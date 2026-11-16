AMBIENTE Quintali di cavi privati del rame gettati in strada

Un particolare che richiama l'attenzione su una pratica legata al recupero illegale dei metalli

Le campagne dell'area compresa tra le province di Caserta e Napoli tornano a fare i conti con l'abbandono illecito di rifiuti. Durante un'attività di controllo, le Guardie Giurate del WWF Caserta hanno individuato nuovi accumuli di materiali speciali disseminati nelle zone agricole tra Trentola Ducenta, Giugliano e Villa Literno.Tra quanto segnalato ci sono anche cavi elettrici già tagliati e spogliati del rame. Un particolare che richiama l'attenzione su una pratica legata al recupero illegale dei metalli, i cui scarti vengono poi lasciati sul territorio anziché essere avviati a un corretto trattamento.Campi agricoli trasformati in depositi abusiviI ritrovamenti interessano terreni destinati alle attività agricole, in un'area caratterizzata da suoli fertili e da un patrimonio rurale di valore. La presenza di rifiuti speciali in questi luoghi rappresenta un problema ambientale che non si esaurisce nel degrado del paesaggio: materiali abbandonati senza controllo possono costituire una fonte di contaminazione e richiedono verifiche e interventi adeguati.Il WWF Caserta denuncia il ripetersi di episodi di questo genere e richiama l'attenzione sul rischio che le campagne continuino a essere utilizzate come discariche abusive da chi agisce al di fuori delle regole.La richiesta di controlli e tutela del territorioLa nuova segnalazione riporta al centro il tema della vigilanza nelle aree rurali e della necessità di contrastare chi utilizza terreni agricoli come luoghi di scarico. L'obiettivo, sottolineano le Guardie Giurate, è impedire che l'abbandono dei rifiuti diventi una pratica ordinaria, con conseguenze per l'ambiente e per la salute delle comunità che vivono in questi territori.Ora, oltre all'individuazione dei cumuli, sarà importante risalire all'origine dei materiali, accertare eventuali responsabilità e procedere con gli interventi necessari per la rimozione e la bonifica delle aree interessate.