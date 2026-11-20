ANIMALI Quattro cuccioli abbandonati sulla Statale

Una volta raggiunto il luogo indicato i carabinieri hanno richiesto il supporto dei veterinari dell'Asl

Una scatola di cartone abbandonata sul ciglio della strada, con all'interno quattro cuccioli di cane. È quanto hanno trovato i carabinieri lungo la Strada Statale 7, in località Visciglieta, nel territorio di Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino. I piccoli meticci erano stati lasciati lì, esposti al rischio di essere investiti o di non riuscire a sopravvivere.Il salvataggio è scattato nelle scorse ore, dopo la segnalazione di un cittadino. A intervenire sono stati i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Volturara Irpina, impegnati in controlli dedicati alla tutela degli animali d'affezione.L'intervento con i veterinari dell'AslUna volta raggiunto il luogo indicato, i carabinieri hanno richiesto il supporto dei veterinari dell'Asl di Avellino e di una ditta autorizzata al servizio di accalappiamento. I quattro cuccioli sono stati recuperati e trasferiti in condizioni di sicurezza.Dai primi controlli è emerso che gli animali godono di buona salute. L'Asl ha inoltre provveduto alla loro identificazione attraverso il microchip.I cuccioli affidati a un rifugioCompletate le procedure previste, i quattro cani sono stati affidati a una struttura di accoglienza per animali nel Comune di Luogosano, dove potranno ricevere l'assistenza e le cure necessarie.Indagini per individuare chi li ha abbandonatiSull'episodio sono stati informati gli uffici dell'Autorità giudiziaria competente. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e risalire alle persone responsabili dell'abbandono.