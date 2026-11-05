L'AGGRESSIONE "Può spostare l'auto?", e lo colpisce con una mazza da baseball

L'uomo è in attesa degli accertamenti diagnostici, tra cui una Tac, e della definizione della prognosi

L'uomo sarebbe stato colpito dopo aver chiesto a un automobilista di spostare la vettura che bloccava l'ingresso del palazzo. È stato soccorso e trasferito in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. I Carabinieri indagano per ricostruire l'accaduto e identificare il responsabile.La richiesta di spostare l'auto e l'aggressioneUna banale richiesta legata a un'auto parcheggiata davanti all'ingresso di un edificio sarebbe all'origine di una violenta aggressione avvenuta nella notte a Napoli. Un uomo di 35 anni, mentre stava rientrando a casa, avrebbe trovato una vettura che impediva il passaggio verso il palazzo.A quel punto avrebbe chiesto al proprietario di liberare l'accesso. La situazione sarebbe però degenerata rapidamente: secondo la prima ricostruzione, l'automobilista lo avrebbe aggredito, colpendolo con una mazza da baseball.Il trasferimento al CtoIl 35enne è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Cto, dove è tuttora ricoverato. Le informazioni disponibili riferiscono che non sarebbe in pericolo di vita, ma il quadro clinico è ancora in fase di valutazione.L'uomo è in attesa degli accertamenti diagnostici, tra cui una Tac, e della definizione della prognosi.Indagini dei CarabinieriSul caso sono intervenuti i Carabinieri della PMZ e del Nucleo Operativo Stella. I militari stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire con precisione le fasi dell'aggressione, chiarire il ruolo delle persone coinvolte e individuare eventuali responsabilità.Al momento, la dinamica resta al vaglio degli investigatori. Saranno gli ulteriori riscontri a stabilire che cosa sia accaduto esattamente davanti al palazzo e chi abbia colpito il 35enne.