A PISA Processo a Maria Rosaria Boccia: "Le ho fatto un bonifico da 30mila euro"

Una proposta iniziale legata alla realizzazione di una sartoria napoletana, poi un progetto imprenditoriale più ampio, con l'idea di aprire un locale di lusso

Una proposta iniziale legata alla realizzazione di una sartoria napoletana, poi un progetto imprenditoriale più ampio, con l'idea di aprire un locale di lusso, una sorta di terrazza bar affacciata sul Golfo di Napoli. È quanto emerso nel corso dell'udienza celebrata a Pisa nell'ambito del procedimento che vede Maria Rosaria Boccia imputata per truffa, con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità.A ricostruire alcuni passaggi della vicenda è stato un testimone ascoltato in aula, che ha raccontato come conobbe l'imprenditrice durante un convegno dedicato alla manifattura sostenibile, promosso insieme all'Università Federico II di Napoli e all'Università di Salerno.«Maria Rosaria Boccia mi fu presentata in un convegno di cui io ero promotore insieme all'Università Federico II di Napoli, Università di Salerno. Si parlava di manifattura sostenibile», ha riferito il teste. Dopo quell'incontro, avvenuto alcuni mesi prima dei fatti contestati, Boccia gli avrebbe illustrato un progetto per il quale sarebbe stato necessario costituire o acquisire una società a responsabilità limitata.Inizialmente, secondo il racconto del testimone, l'iniziativa era stata presentata come una «sartoria napoletana». Successivamente, però, l'idea avrebbe subito un'evoluzione, trasformandosi in un progetto più articolato, che prevedeva anche attività legate alla cosmetica e soprattutto la realizzazione di una struttura di lusso con vista sul Golfo di Napoli.«Quando mi chiese di occuparmi dell'eventuale progetto per la sartoria, nel frattempo io chiedevo dati, lei non veniva, poi tornò a studio e ci informò che il progetto, nella sua idea, si era evoluto», ha spiegato il testimone davanti al giudice monocratico Paola Giovannelli. «Non cercava più una location soltanto per fare la sartoria, cosmetica eccetera, ma voleva fare proprio una cosiddetta “terrazza Martini”».Una ricerca immobiliare che, secondo il professionista, era diventata progressivamente più complessa, perché la location doveva avere caratteristiche precise e soprattutto una vista panoramica adeguata. L'acquisizione di una società, inoltre, sarebbe servita per consentire a Boccia di partecipare a un bando in Italia.Al centro del procedimento c'è la denuncia presentata da un quarantenne originario della provincia di Napoli, ma residente nel Pisano per motivi di lavoro. Secondo l'accusa, l'uomo sarebbe stato indotto a consegnare 30mila euro attraverso la prospettiva di partecipare a un investimento imprenditoriale particolarmente redditizio: l'apertura di un locale di lusso con terrazza panoramica sul Golfo di Napoli e ulteriori attività commerciali ai piani inferiori.Il progetto, tuttavia, non avrebbe mai trovato realizzazione. La vicenda risale al 2021 e riguarda una presunta partecipazione a un'iniziativa imprenditoriale relativa a un immobile.La persona offesa ha raccontato agli inquirenti di essersi fidata di Boccia in virtù di un'amicizia consolidata nel tempo. A rafforzare la sua convinzione sulla serietà dell'operazione sarebbero stati anche i riferimenti ad altre persone note e facoltose che, secondo quanto gli sarebbe stato prospettato, avrebbero già aderito all'iniziativa.Convinto dalle prospettive di guadagno e dalle rassicurazioni ricevute, l'uomo avrebbe quindi effettuato un bonifico istantaneo di 30mila euro sul conto corrente intestato a Boccia. Con il passare del tempo, però, non sarebbero arrivati aggiornamenti concreti sul progetto né la restituzione della somma. Al contrario, secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbero state avanzate ulteriori proposte di investimento.Di fronte alla mancata restituzione del denaro, il quarantenne si è rivolto al giudice civile di Pisa, ottenendo un decreto ingiuntivo che disponeva il pagamento dei 30mila euro, oltre agli interessi. Provvedimento che, secondo quanto riferito, non sarebbe stato adempiuto.Nel corso dell'udienza, il testimone ha raccontato anche di essere venuto a conoscenza delle richieste formali di restituzione del denaro attraverso alcune comunicazioni email nelle quali era stato inserito in copia l'avvocato della parte offesa.«Mi sono sentito in dovere di informarla e le dissi: “Perdonami, ma se questa cosa non si ha da fare, restituisci il denaro”», ha dichiarato in aula. La risposta di Boccia, secondo il suo racconto, sarebbe stata netta: «Me ne occupo io, sono problemi miei».