L'OPERAZIONE Preso in ostaggio per estorcere denaro, due arresti nel Nocerino

Secondo la ricostruzione investigativa, entrambi avrebbero avuto il compito di custodire e sorvegliare la persona sequestrata

Altri due arresti nell'inchiesta sul sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dal metodo mafioso, sventato nei giorni scorsi a Nocera Superiore, in provincia di Salerno. I nuovi provvedimenti riguardano due uomini, uno di nazionalità egiziana e l'altro marocchina, gravemente indiziati di aver partecipato alla custodia della vittima durante il periodo di segregazione.A darne notizia è la Procura della Repubblica di Salerno. I due sono stati raggiunti da un fermo emesso dalla Direzione distrettuale antimafia, successivamente convalidato.Uno fermato dopo il provvedimento, l'altro all'aeroportoI due indagati sono stati rintracciati in momenti diversi. Uno è stato individuato poco dopo l'emissione del provvedimento di fermo. L'altro è stato invece bloccato il 23 novembre all'aeroporto di Salerno, mentre, secondo quanto riferito dalla Procura, tentava di lasciare l'Italia con un volo diretto in Marocco.Secondo la ricostruzione investigativa, entrambi avrebbero avuto il compito di custodire e sorvegliare la persona sequestrata, contribuendo così alla sua segregazione.Custodia cautelare in carcere per tutti e cinqueCon i due nuovi arresti salgono a cinque le persone gravemente indiziate di aver preso parte al sequestro. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha disposto la custodia cautelare in carcere per tutti e cinque gli indagati.L'inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia salernitana, ha permesso di ricostruire le fasi del rapimento, individuare i presunti partecipanti e liberare la vittima.L'operazione che aveva portato alla liberazione era stata condotta congiuntamente dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato. Gli accertamenti proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e i ruoli attribuiti ai cinque indagati, nei confronti dei quali le accuse dovranno essere verificate nelle successive fasi del procedimento.