CUMULO DI REATI Presi per truffa, sostituzione di persona, droga e violazione degli obblighi familiari

Gli episodi contestati risalgono al periodo compreso tra il 2013 e il 2023 e si sono verificati tra le province di Napoli e Frosinone

Dovrà scontare una pena di un anno, sei mesi e 24 giorni di reclusione, da espiare agli arresti domiciliari, l’uomo raggiunto da un provvedimento eseguito dai Carabinieri a Ferentino. Il destinatario, già noto alle forze dell’ordine, è stato condannato per una serie di reati commessi nell’arco di dieci anni.A dare esecuzione all’ordine sono stati i militari della Stazione locale, che hanno notificato e applicato il provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.La condanna riguarda diverse fattispecie di reato: dalla violazione degli obblighi di assistenza familiare alla detenzione di sostanze stupefacenti, passando per la truffa e la sostituzione di persona.Gli episodi contestati risalgono al periodo compreso tra il 2013 e il 2023 e si sono verificati tra le province di Napoli e Frosinone.Con l’esecuzione del provvedimento, l’uomo dovrà quindi scontare la pena stabilita dall’autorità giudiziaria presso la propria abitazione, secondo le disposizioni previste per la detenzione domiciliare.