LA VIOLENZA Presa a pugni in faccia senza motivo, scatta l'allarme

il colpo sarebbe stato così forte da provocare alla vittima un momentaneo offuscamento della vista e farle cadere gli occhiali

L'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 8 di giovedì 5 novembre, mentre la vittima stava andando al lavoro. La vicenda è stata segnalata alla Polizia di Stato e rilanciata sui social.L'aggressione all'altezza di via ForiaUn pugno al volto, sferrato in strada in piena mattinata, mentre si stava recando al lavoro. È quanto sarebbe accaduto a una donna in via Foria, a Napoli, nei pressi dell'agenzia immobiliare Gabetti. L'episodio risalirebbe alle 8 di giovedì 5 novembre e ha suscitato preoccupazione dopo la diffusione delle prime segnalazioni.Secondo il racconto pubblicato sui social, il colpo sarebbe stato così forte da provocare alla vittima un momentaneo offuscamento della vista e farle cadere gli occhiali. La donna sarebbe poi stata visitata in ospedale e avrebbe presentato una denuncia contro ignoti.La segnalazione e la solidarietà delle istituzioniA portare il caso all'attenzione pubblica è stato Carlo Restaino, consigliere della III Municipalità, che ha espresso vicinanza alla donna e definito l'accaduto «un episodio gravissimo e inaccettabile».La vicenda è stata condivisa anche dalla pagina Facebook “Sos amici… aiutiamoci tra noi”, gestita da Sergio Colella e Rosanna Terracciano. Sul caso si sta interessando anche il vicepresidente della Municipalità, Ciro Guida, che ha riferito a Fanpage.it di aver allertato le forze dell'ordine.La descrizione dell'uomo segnalatoRestaino ha inoltre raccolto alcune informazioni che potrebbero aiutare a ricostruire quanto successo. In base alle segnalazioni ricevute, la persona indicata come possibile autore dell'aggressione sarebbe un uomo con una tuta grigia e occhiali scuri, che si sarebbe trattenuto davanti al muro con le fioriere, vicino alle scale.Si tratta, al momento, di una descrizione da verificare: non risultano indicazioni ufficiali sull'identità del responsabile né sulle circostanze che avrebbero preceduto il gesto.Il caso all'attenzione della Polizia di StatoL'episodio è stato segnalato alla Polizia di Stato. Al commissariato San Carlo all'Arena, secondo quanto riportato, non risultavano ancora denunce al momento delle prime verifiche. La segnalazione potrebbe tuttavia essere stata formalizzata presso un altro commissariato o una caserma dei Carabinieri.Tra le richieste avanzate c'è quella di acquisire e visionare le registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, per verificare la dinamica e raccogliere elementi utili all'identificazione dell'uomo.Restaino: «Le strade devono essere sicure»Il consigliere della III Municipalità ha chiesto un intervento concreto sul fronte della sicurezza urbana, indicando in particolare la necessità di videosorveglianza funzionante e di un presidio più efficace del territorio.«Confido nel lavoro delle forze dell'ordine affinché vengano visionate subito le telecamere della zona, si faccia luce sull'accaduto e si individuino i responsabili», ha dichiarato Restaino, sollecitando le istituzioni a lavorare affinché episodi simili non si ripetano.