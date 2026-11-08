L'INCIDENTE Poliziotti fuori servizio salvano camionista nel tir ribaltato

Secondo le prime informazioni, il camion avrebbe perso il controllo, finendo per ribaltarsi sulla carreggiata

Si sono trovati davanti a un incidente mentre erano in viaggio verso Marina di Camerota e non hanno esitato a fermarsi per prestare soccorso. Tre appartenenti alla Polizia penitenziaria, in servizio a Roma presso la Direzione generale della Formazione, sono intervenuti per primi dopo il ribaltamento di un autoarticolato lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di San Mango Piemonte.Protagonisti dell’intervento sono stati il primo dirigente Rosario Moccaldo, l’ispettore superiore Massimo Piacenza e l’ispettore Carmelo Campestre. I tre stavano raggiungendo il luogo in cui era in programma il premio Nassiriya, a Marina di Camerota, quando hanno assistito alla scena dell’incidente.Nonostante fossero fuori servizio, hanno deciso di interrompere il viaggio e intervenire immediatamente. Prima hanno contribuito a regolare il traffico per evitare ulteriori situazioni di pericolo, poi si sono avvicinati al mezzo pesante per raggiungere il conducente, rimasto ferito e bloccato all’interno della cabina.Il camion si ribalta sulla carreggiataL’incidente si è verificato per cause ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, il camion avrebbe perso il controllo, finendo per ribaltarsi sulla carreggiata. Il conducente, di origine turca, non riusciva a uscire autonomamente dall’abitacolo e aveva bisogno di assistenza.I tre operatori della Polizia penitenziaria si sono attivati per prestare i primi soccorsi, lavorando insieme al personale intervenuto sul posto. La loro presenza si è rivelata particolarmente importante nelle fasi iniziali dell’emergenza, sia per l’assistenza al camionista sia per la gestione della circolazione nell’area interessata dall’incidente.Il trasferimento in ospedaleDopo le prime operazioni di soccorso, il conducente è stato affidato agli operatori sanitari del 118 e trasferito d’urgenza all’ospedale di Salerno per ricevere le cure necessarie. Sul luogo del ribaltamento sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni legate al mezzo incidentato, e i tecnici dell’Anas, chiamati a intervenire per gli aspetti relativi alla sicurezza e alla viabilità.Resta da chiarire che cosa abbia provocato la perdita di controllo dell’autoarticolato. Intanto, l’episodio mette in evidenza l’intervento dei tre appartenenti alla Polizia penitenziaria che, pur non essendo in servizio e trovandosi semplicemente di passaggio, si sono fermati per aiutare una persona in difficoltà e contribuire alla gestione dell’emergenza.