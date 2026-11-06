MALTEMPO Piogge intense, è di nuovo allerta meteo in Campania

A preoccupare non sono soltanto le piogge, ma soprattutto le possibili conseguenze sul territorio

La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso valido dalle 13 di oggi, venerdì 6 novembre, alle 10 di domani. Escluse tre aree interne: Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro. Attenzione al rischio di frane, allagamenti e possibili esondazioni.Allerta su gran parte del territorio regionaleLa Campania si prepara a una nuova fase di maltempo. Il Centro Funzionale della Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo che entrerà in vigore alle 13 di oggi e resterà valido fino alle 10 di sabato 7 novembre.L'allerta riguarda l'intero territorio regionale, con l'esclusione delle zone dell'Alto Volturno e Matese, dell'Alta Irpinia e Sannio e del Tanagro. Nelle aree interessate sono previste precipitazioni che, in alcuni punti, potranno raggiungere anche forte intensità.Rischio frane, allagamenti e corsi d'acqua in pienaA preoccupare non sono soltanto le piogge, ma soprattutto le possibili conseguenze sul territorio. La Protezione Civile segnala un rischio idrogeologico legato ai fenomeni attesi: tra gli scenari possibili ci sono ruscellamenti, innalzamenti dei livelli dei corsi d'acqua ed eventuali esondazioni.Non si escludono inoltre cadute di massi e frane, anche in più punti del territorio regionale. A rendere alcuni versanti particolarmente vulnerabili è la fragilità dei suoli, aggravata anche dagli incendi che hanno interessato diverse aree.Comuni invitati ad attivare i piani di emergenzaL'avviso richiama le autorità competenti alla massima attenzione e raccomanda l'attuazione di tutte le misure di prevenzione previste dai rispettivi piani comunali di Protezione Civile, sia strutturali sia non strutturali.Tra le indicazioni rivolte alle amministrazioni c'è anche l'attivazione dei Centri Operativi Comunali (Coc), strumenti necessari per coordinare gli interventi e gestire eventuali criticità sul territorio.Le ore più delicate tra oggi e domaniLa finestra temporale indicata dalla Protezione Civile si chiuderà alle 10 di sabato 7 novembre. Fino ad allora, l'attenzione resterà concentrata soprattutto sulle zone esposte al dissesto idrogeologico e sui corsi d'acqua che potrebbero risentire delle precipitazioni.Le amministrazioni sono chiamate a predisporre le misure previste dai propri piani di emergenza per limitare i rischi e fronteggiare eventuali situazioni di pericolo.