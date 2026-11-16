LA TRAGEDIA Angri, giovane ammazza la mamma

La ricostruzione è ancora in fase iniziale e la dinamica dovrà essere verificata dagli investigatori

Un grave episodio di violenza domestica è al centro delle indagini avviate ad Angri, dove una donna è stata trovata senza vita nella propria abitazione di via Don Carlo La Mura, a poca distanza da via Monte Taccaro. Tra le ipotesi investigative c'è quella di un omicidio commesso dal figlio, che avrebbe agito durante un litigio nato, secondo le prime informazioni, per ragioni apparentemente banali.La ricostruzione è ancora in fase iniziale e la dinamica dovrà essere verificata dagli investigatori. Per questo, al momento, non è possibile considerare accertate né le circostanze della morte né le eventuali responsabilità.Il ritrovamento nell'abitazioneLa donna sarebbe stata rinvenuta all'interno della casa con ferite localizzate in diverse parti del corpo. Un elemento sul quale gli inquirenti stanno concentrando l'attenzione per comprendere che cosa sia accaduto e quale possa essere stata la successione degli eventi.Non sono stati ancora diffusi ulteriori particolari sulle lesioni né sulle condizioni in cui è stato effettuato il ritrovamento.Accertamenti coordinati dalla ProcuraNell'area sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia locale, impegnati nei rilievi e nella raccolta degli elementi utili all'indagine. Gli accertamenti procedono sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.Gli investigatori dovranno chiarire l'origine della discussione, verificare l'ipotesi del coinvolgimento del figlio e ricostruire con precisione quanto avvenuto nell'abitazione. Fino alla conclusione delle verifiche, ogni ricostruzione resta provvisoria.