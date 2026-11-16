L'ORRORE Allenatore di scuola calcio in carcere: ha abusato di un 13enne

La vicenda è stata resa nota dalla Procura della Repubblica di Napoli attraverso una comunicazione firmata dal procuratore aggiunto Giancarlo Novelli

Un allenatore di 48 anni, attivo in una scuola calcio della provincia di Napoli, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di un minorenne che non aveva ancora compiuto 14 anni al momento dei fatti contestati. La misura cautelare in carcere è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ed eseguita dalla Polizia di Stato.La vicenda è stata resa nota dalla Procura della Repubblica di Napoli attraverso una comunicazione firmata dal procuratore aggiunto Giancarlo Novelli, d'intesa con il procuratore Nicola Gratteri. L'indagine è nata dalla denuncia presentata nell'agosto scorso dai genitori del ragazzo, che all'epoca aveva 13 anni.La denuncia dei genitori e l'avvio delle indaginiDopo la segnalazione della famiglia, gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per verificare quanto riferito dal minore e ricostruire il rapporto con l'allenatore. Il fascicolo è stato seguito dalla quarta sezione della Squadra Mobile, specializzata nelle attività investigative relative ai reati commessi ai danni di bambini e adolescenti.Il coordinamento è stato affidato alla sezione della Procura distrettuale che si occupa dei procedimenti riguardanti le cosiddette fasce deboli.Le contestazioni sui tragitti in automobileSecondo la ricostruzione accusatoria, l'uomo avrebbe sfruttato le occasioni in cui accompagnava il ragazzo da solo in automobile, nei percorsi da e verso la scuola calcio. In quelle circostanze, approfittando dell'assenza di altre persone, lo avrebbe costretto con gesti improvvisi a subire ripetuti atti sessuali, consistiti in toccamenti nelle parti intime.La Procura riferisce di una situazione caratterizzata da gravi indizi di colpevolezza, alla base della richiesta e dell'emissione della misura cautelare. Le accuse dovranno comunque essere verificate nel corso del procedimento giudiziario.Verifiche per individuare eventuali altre vittimeL'attività investigativa non si considera conclusa. Gli inquirenti stanno infatti svolgendo ulteriori approfondimenti per capire se l'allenatore possa aver rivolto comportamenti analoghi anche ad altri ragazzi che frequentavano la scuola calcio o che erano stati affidati alla sua supervisione.L'obiettivo è verificare l'eventuale esistenza di ulteriori episodi e individuare possibili altre persone coinvolte. Per l'indagato resta fermo il principio della presunzione di innocenza fino a un'eventuale condanna definitiva.