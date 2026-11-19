LE VIOLENZE Picchiano i figli piccoli per anni: arrestati marito e moglie

Il provvedimento cautelare nei confronti di entrambi i coniugi è il risultato degli accertamenti condotti dai carabinieri

Un’inchiesta durata diversi mesi ha portato all’arresto di una coppia ad Avellino, accusata di maltrattamenti in famiglia nei confronti di quattro dei cinque figli minorenni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i bambini sarebbero stati sottoposti per anni a vessazioni, umiliazioni e, in più occasioni, anche ad aggressioni fisiche. Gli episodi contestati si sarebbero verificati tra il 2020 e il 2026.Il provvedimento cautelare nei confronti di entrambi i coniugi è il risultato degli accertamenti condotti dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica irpina.Le indagini e il precedente arresto del padreL’attività investigativa era cominciata alcuni mesi fa e aveva già avuto un primo sviluppo nell’aprile scorso, quando l’uomo era stato arrestato per i maltrattamenti contestati. Gli approfondimenti successivi avrebbero consentito di delineare un quadro più ampio, facendo emergere presunte condotte ripetute ai danni dei quattro figli che vivevano con la coppia.Stando agli elementi raccolti, i minori sarebbero stati sottoposti quotidianamente a comportamenti vessatori e umilianti. In diverse circostanze, secondo l’ipotesi accusatoria, tali condotte sarebbero sfociate anche in episodi di violenza fisica.Il supporto dei Servizi Sociali e degli psicologiPer ricostruire quanto sarebbe accaduto all’interno del nucleo familiare, i militari hanno svolto un’articolata attività di indagine, avvalendosi anche della collaborazione dei Servizi Sociali del Comune e degli psicologi dei Centri Antiviolenza presenti sul territorio.Un contributo agli accertamenti sarebbe arrivato anche dai contenuti acquisiti attraverso i social network. I carabinieri avrebbero infatti esaminato immagini e filmati ritenuti utili a sostenere la ricostruzione degli episodi contestati.I provvedimenti notificati in carcereAl termine delle formalità previste, l’ordinanza cautelare è stata notificata all’uomo nel carcere di Salerno, dove si trova già detenuto dopo il precedente arresto. Per la moglie, invece, è stato disposto il trasferimento nella casa circondariale di Avellino.Le accuse riguardano i presunti maltrattamenti nei confronti dei quattro figli minorenni. La posizione dei due coniugi dovrà essere valutata nelle successive fasi del procedimento giudiziario.