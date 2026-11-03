L'AGGRESSIONE Picchia la mamma e tira i piatti contro i carabinieri

Secondo quanto ricostruito, prima dell'arrivo dei militari l'uomo avrebbe distrutto alcuni mobili, continuando a insultare e minacciare la madre

L'uomo avrebbe insultato e minacciato la madre prima di scagliarsi contro i militari intervenuti dopo una chiamata al 112. Ha lanciato piatti e soprammobili, colpendo i carabinieri con calci e pugni. Per i militari una prognosi di dieci giorni.Momenti di tensione nella tarda serata a Cardito, dove un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo aver danneggiato parte degli arredi dell'abitazione della madre e aver aggredito i carabinieri intervenuti sul posto.Secondo quanto ricostruito, prima dell'arrivo dei militari l'uomo avrebbe distrutto alcuni mobili, continuando a insultare e minacciare la madre. La donna ha quindi chiesto aiuto attraverso il numero di emergenza 112.Piatti e soprammobili lanciati contro i militariIn pochi istanti sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Caivano. Alla vista dei militari, però, il trentasettenne non si sarebbe calmato. Avrebbe invece rivolto la propria aggressività contro di loro, lanciando piatti e soprammobili presenti nell'abitazione.La situazione è ulteriormente degenerata quando l'uomo avrebbe colpito i carabinieri con calci e pugni. I militari sono riusciti a contenerlo e, dopo averlo bloccato, lo hanno ammanettato.Arrestato per resistenza a pubblico ufficialeIl trentasettenne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Si trova ora nella camera di sicurezza, in attesa del giudizio dell'autorità giudiziaria.I carabinieri coinvolti nell'intervento hanno riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Gli accertamenti proseguiranno nell'ambito del procedimento, nel quale dovranno essere valutate le responsabilità dell'uomo.