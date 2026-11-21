IL RAID Pediatra gambizzato davanti ai bimbi: "Non me lo spiego"

All’interno dell’ambulatorio, in quel momento, erano presenti due donne con le rispettive figlie

«Non riesco a spiegarmi ancora cosa sia successo». È la frase che Carmine Parente, pediatra di 60 anni originario di Beltiglio di Ceppaloni, continua a ripetere ai colleghi e agli amici che vanno a trovarlo in ospedale. Il professionista è ricoverato al San Pio di Benevento dopo essere stato vittima di un agguato nel suo ambulatorio di Airola. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione: potrebbe lasciare la struttura sanitaria già nelle prossime ore.L’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì e ha provocato forte allarme nella comunità sannita. Un uomo con il volto nascosto da un casco integrale ha fatto irruzione nello studio medico e ha aperto il fuoco. Quattro i colpi esplosi: due diretti contro la porta e altri due che hanno raggiunto il pediatra alle gambe. L’aggressore lo avrebbe poi colpito alla testa con il calcio della pistola, prima di fuggire a bordo di una moto.La sparatoria davanti a due madri e due bambineAll’interno dell’ambulatorio, in quel momento, erano presenti due donne con le rispettive figlie. Una madre stava uscendo dopo la visita, tenendo in braccio la bambina, mentre un’altra si preparava a entrare per un controllo di routine.La violenza si è consumata in pochi istanti, davanti alle pazienti e alle loro accompagnatrici. Dopo aver sparato e colpito il medico, il responsabile si è allontanato senza pronunciare una parola. Poco dopo sono arrivati i soccorsi e il pediatra è stato trasferito in ospedale.Le persone presenti sono state ascoltate dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio, impegnati nelle indagini coordinate dalla Procura di Benevento. Le loro testimonianze, tuttavia, non avrebbero fornito elementi utili per risalire all’identità dell'uomo.Il movente resta un'incognitaÈ soprattutto sulle ragioni dell’agguato che gli investigatori stanno cercando di fare luce. Tra le ipotesi da verificare ci sono eventuali contrasti con i genitori di qualche piccolo paziente oppure questioni legate alla vita privata del professionista.Parente, nelle prime interlocuzioni con gli inquirenti, avrebbe però escluso di avere problemi o dissapori, sia nell’ambito lavorativo sia nella sfera personale. Anche durante le visite ricevute in ospedale continua a manifestare incredulità per quanto accaduto: non saprebbe individuare una ragione per un gesto tanto violento.Gli investigatori potranno tornare ad approfondire la questione direttamente con il medico quando le sue condizioni lo consentiranno.La solidarietà del mondo medico e delle istituzioniTra i primi a raggiungere il pediatra in ospedale c’è stato Luca Milano, presidente dell’Ordine dei Medici di Benevento. Milano ha espresso preoccupazione anche per le conseguenze psicologiche dell’episodio sulle due bambine che hanno assistito alla scena, chiedendosi quanto a lungo resterà loro il ricordo di quei momenti.Messaggi di vicinanza sono arrivati anche dal sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo, e dall’Unione dei sindaci della Città caudina. L’agguato ha inoltre riaperto il dibattito sulla sicurezza degli ambulatori medici, portando la vicenda oltre i confini del Sannio.La proposta: protocolli di sicurezza negli ambulatoriA intervenire è stato anche Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, che ha chiesto misure specifiche per proteggere i professionisti e i pazienti.La proposta è quella di predisporre protocolli provinciali attraverso accordi tra Prefetture, aziende sanitarie e Ordini professionali, accompagnati da risorse dedicate delle Regioni. L'obiettivo sarebbe individuare gli studi maggiormente esposti e predisporre interventi proporzionati al livello di rischio.Tra le misure indicate figurano l'accesso regolamentato agli ambulatori considerati più vulnerabili e l'installazione di pulsanti antipanico collegati a un servizio di pronto intervento. «Gli ambulatori devono essere luoghi sicuri per i medici e per i pazienti», ha sottolineato Anelli.Intanto, ad Airola e in tutto il territorio sannita, resta lo sconcerto per un attacco armato compiuto in uno studio medico, in un momento in cui erano presenti anche bambini. Le indagini proseguono per identificare l'aggressore e chiarire le ragioni del gesto.