L'OPERAZIONE Pedane con falso marchio, maxisequestro a Scafati

L'intervento si inserisce nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo finalizzate alla tutela dei marchi registrati

Un'operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di pedane da carico e materiali destinati alla loro produzione, nell'ambito di un'attività di contrasto alla contraffazione dei marchi e alla commercializzazione di prodotti con segni falsi.Gli ufficiali di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza della Compagnia di Scafati, in provincia di Salerno, hanno denunciato nei giorni scorsi il titolare di un'impresa specializzata nella riparazione e nella vendita di pedane da carico. Le ipotesi di reato contestate sono contraffazione di marchi, commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.A rendere nota la vicenda è stata la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i militari hanno effettuato un controllo presso l'attività commerciale, dove sono emerse presunte irregolarità relative alla detenzione e alla commercializzazione di materiali contraddistinti dal marchio registrato "Epal".Nel corso dell'ispezione sono state sequestrate 460 pedane recanti il marchio Epal, oltre a 1.440 blocchetti in legno già marchiati Epal, ritenuti dagli investigatori illecitamente detenuti. Sotto sequestro anche 102.130 chiodi, destinati alla realizzazione delle pedane.L'intervento si inserisce nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo finalizzate alla tutela dei marchi registrati, della proprietà industriale e della regolarità del mercato, a salvaguardia delle imprese che operano nel rispetto delle normative.La posizione del titolare dell'impresa resta ora al vaglio dell'autorità giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.