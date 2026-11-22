ABUSIVI Parte lo sgombero di 22 alloggi popolari occupati

Una condizione che impedisce di assegnare gli immobili alle persone regolarmente inserite nelle graduatorie

Ventidue alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo ad Ariano Irpino saranno interessati dalle procedure di rilascio forzato. Gli immobili, situati nei quartieri Martiri e Cardito, dovranno essere liberati per poter tornare nella disponibilità degli aventi diritto. La decisione è stata assunta dalla giunta comunale guidata dal sindaco Mario Nicola Ferrante, dopo una serie di tentativi di risolvere la situazione attraverso la restituzione spontanea delle abitazioni.Il provvedimento riguarda appartamenti di proprietà sia del Comune sia dell'Acer. L'esecutivo ha dato il via libera alle procedure dopo un'ulteriore istruttoria dell'ufficio legale, prendendo atto che le diffide già notificate non avevano prodotto il risultato atteso.Scadute le diffide, concessi altri 15 giorni per lasciare gli immobiliI provvedimenti di rilascio trasmessi dall'Area tecnica-Ufficio Erp riguardano situazioni nelle quali erano già scaduti i termini assegnati per la riconsegna degli alloggi, senza che gli occupanti avessero provveduto a lasciarli spontaneamente.Prima di procedere con l'esecuzione forzata, l'ufficio legale ha inviato agli occupanti per i quali non risultavano contenziosi pendenti una nuova intimazione formale, concedendo ulteriori 15 giorni dalla notifica per liberare le abitazioni. Anche questa possibilità, secondo quanto riportato nella delibera, non ha portato a comunicazioni di rilascio spontaneo.Tra le motivazioni alla base della decisione viene evidenziato il protrarsi delle occupazioni, che impedisce di assegnare gli immobili alle persone regolarmente inserite nelle graduatorie. Il Comune segnala inoltre il rischio che il patrimonio pubblico possa essere esposto a ulteriori accessi abusivi e danneggiamenti.Un tentativo di ingresso illecito e le verifiche della Polizia municipaleNell'istruttoria viene richiamato anche un episodio del 12 luglio 2026, quando un tentativo di accesso illecito a un alloggio aveva richiesto l'intervento dell'Area tecnica e della Polizia municipale per mettere in sicurezza l'immobile.Un ulteriore aggiornamento sulle presenze, predisposto dagli agenti municipali, ha inoltre evidenziato che in uno degli appartamenti risultavano presenti senza titolo altre tre persone. Nei loro confronti l'ufficio legale ha esteso l'intimazione al rilascio.Esecuzioni con ufficiale giudiziario e possibile assistenza della forza pubblicaLa fase esecutiva sarà attivata attraverso gli ufficiali giudiziari e, quando necessario, con l'assistenza della forza pubblica. Si procederà nei casi in cui sia scaduto inutilmente il termine assegnato per lasciare l'immobile e non sia intervenuto un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.La delibera affronta anche la situazione degli occupanti che hanno presentato opposizione davanti al Tribunale di Benevento. Il Comune precisa che la sola presentazione di un'opposizione non determina automaticamente la sospensione dell'esecuzione: per bloccare la procedura è necessario uno specifico provvedimento del giudice. Se il titolo resta esecutivo, l'amministrazione potrà affidare la prosecuzione della pratica agli stessi legali già incaricati, considerata la loro conoscenza delle vicende e la connessione tra i procedimenti.Incarichi legali esterni per accelerare le procedurePer gestire le attività giudiziarie, la giunta ha stabilito di ricorrere anche ad avvocati esterni, con l'obiettivo di assicurare tempi rapidi, uniformità nell'azione legale e contenimento dei costi. Gli incarichi dovranno rispettare il regolamento comunale sul patrocinio legale, l'elenco dei professionisti dell'ente e il principio di rotazione.Al dirigente dell'Area amministrativa spetterà predisporre gli atti di affidamento, stipulare le convenzioni con i professionisti e assumere i relativi impegni di spesa.L'emergenza abitativa resta apertaLa vicenda si inserisce in un quadro cittadino segnato dalla carenza di abitazioni popolari e dalla mancanza, da anni, di nuove costruzioni destinate all'edilizia residenziale pubblica. Anche la recente proposta di Variante al Puc aveva richiamato la possibilità di recuperare aree dismesse da inserire nel patrimonio comunale, con l'obiettivo di destinarle anche a giovani coppie.Un tema che resta centrale per il futuro urbanistico e sociale di Ariano Irpino, ma che non modifica la questione affrontata dalla delibera: le abitazioni pubbliche occupate senza titolo non possono essere sottratte a chi ha maturato il diritto a ottenerle attraverso le graduatorie. Da qui la scelta dell'amministrazione Ferrante di procedere con gli strumenti previsti dalla legge per ottenere la restituzione dei 22 alloggi.