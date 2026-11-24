IL FURBETTO Paga le multe con bonifici creati con l'intelligenza artificiale

Gli approfondimenti avviati dagli agenti hanno fatto emergere diverse anomalie nei documenti presentati

Un bonifico bancario apparentemente regolare, presentato per dimostrare di aver pagato alcune sanzioni amministrative, ma che, dopo gli accertamenti, si sarebbe rivelato falso. È quanto scoperto a Napoli dagli agenti del N.I.S.A., il Nucleo Investigativo Sanzioni Amministrative della Polizia Locale, impegnato nel contrasto ai cosiddetti «furbetti delle sanzioni».L'attività investigativa ha portato alla luce un presunto tentativo di frode ai danni del Comune nell'ambito di un procedimento di opposizione a una cartella esattoriale. Il documento era stato emesso dall'Amministrazione per recuperare somme dovute a titolo di sanzioni amministrative.Il bonifico sospetto e le verifiche degli agentiPer contestare gli importi richiesti e sostenere le proprie ragioni, il soggetto interessato avrebbe depositato documentazione bancaria apparentemente idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme.Gli approfondimenti avviati dagli agenti hanno però fatto emergere diverse anomalie nei documenti presentati. Gli elementi raccolti avrebbero consentito di individuare una presunta contraffazione della ricevuta di un bonifico bancario, realizzata verosimilmente anche attraverso l'utilizzo di strumenti di Intelligenza artificiale.L'analisi documentale, insieme alle verifiche e ai successivi riscontri, ha permesso agli investigatori di ricostruire la vicenda e accertare la non autenticità della documentazione prodotta.Al termine degli accertamenti, il presunto responsabile è stato individuato e deferito all'Autorità giudiziaria, alla quale spetteranno le valutazioni di competenza.Il N.I.S.A. e il contrasto alle frodi sulle sanzioniL'operazione si inserisce nell'attività specialistica del Nucleo Investigativo Sanzioni Amministrative, istituito nel settembre 2025 proprio per rafforzare i controlli sulle irregolarità nei procedimenti amministrativi e contrastare i tentativi di frode che possono provocare danni alle casse comunali.Sull'episodio è intervenuto l'assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu, che ha sottolineato il valore della tutela delle entrate pubbliche.«La tutela delle entrate comunali non è soltanto una questione economica, ma prima di tutto una questione di legalità, equità e rispetto delle regole. Significa tutelare la collettività e, soprattutto, quei cittadini che adempiono correttamente ai propri obblighi e non cercano scorciatoie per sottrarsi alle proprie responsabilità», ha dichiarato.L'assessore ha poi ribadito che l'Amministrazione non intende tollerare il ricorso a documenti falsi o alterati per ottenere vantaggi indebiti a danno della comunità. «Per questo abbiamo rafforzato le attività di verifica e di approfondimento investigativo istituendo il N.I.S.A., nel settembre 2025, che rappresenta una struttura specialistica della Polizia Locale di Napoli nata proprio per rafforzare l'attività di investigazione amministrativa e contrastare le condotte fraudolente che possono determinare un danno economico per le casse comunali».De Iesu ha infine evidenziato l'importanza di trasmettere alle autorità competenti ogni elemento che possa configurare un illecito penale: «La legalità non può essere un principio da applicare a intermittenza: deve valere per tutti, senza eccezioni».L'intervento conferma la linea dell'Amministrazione comunale nel contrasto ai tentativi di sottrarsi agli obblighi di legge attraverso artifici documentali. L'obiettivo è proteggere le risorse pubbliche e garantire condizioni di equità tra i cittadini che rispettano regolarmente i propri obblighi e chi, invece, tenta di eluderli.