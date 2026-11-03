I CONTROLLI Topi e cibo scaduto, chiuso supermercato

Particolarmente grave la situazione dei servizi igienici, adibiti a deposito e caratterizzati da evidenti tracce di deiezioni di topi

Alimenti scaduti in vendita, scaffali in pessime condizioni e servizi igienici utilizzati come deposito, con tracce di deiezioni di roditori. Un supermercato della provincia di Avellino è stato chiuso dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl al termine di un controllo sulla sicurezza alimentare.L’ispezione, condotta nell’ambito dei periodici accertamenti sulla sicurezza e l’igiene degli alimenti, ha portato alla luce diverse criticità all’interno dell’attività commerciale.Tra le irregolarità riscontrate, la presenza di prodotti scaduti esposti per la vendita e una manutenzione inadeguata degli scaffali destinati all’esposizione delle merci.Particolarmente grave la situazione dei servizi igienici, adibiti a deposito e caratterizzati da evidenti tracce di deiezioni di topi.Un deposito abusivo nell’area parcheggioNel corso delle verifiche, gli operatori hanno inoltre individuato un locale realizzato abusivamente nell’area esterna riservata al parcheggio e utilizzato per lo stoccaggio di generi alimentari.Alla luce delle violazioni accertate, il Dipartimento di prevenzione della Asl ha disposto la sospensione dell’attività commerciale.Il supermercato potrà riaprire soltanto dopo il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa.Il titolare sarà inoltre sanzionato per le irregolarità riscontrate.