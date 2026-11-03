LA TRAGEDIA Accendono lumino per il 2 Novembre, coppia muore asfissiata

Gli accertamenti dovranno chiarire l'esatta dinamica dell'incendio e stabilire con certezza da dove siano partite le fiamme

Tragedia in un appartamento di via Spinoza, nella zona di Casal de’ Pazzi. I vigili del fuoco hanno trovato senza vita i due coniugi, probabilmente morti per le esalazioni di fumo. Tra le ipotesi sulle cause del rogo, l’incendio di un armadio provocato da un lumino votivo.Un uomo di 80 anni e una donna di 74, marito e moglie, sono morti in seguito a un incendio divampato nella loro abitazione a Roma. La tragedia si è verificata lunedì 2 novembre in via Spinoza, nel quartiere Casal de’ Pazzi, all’interno di una palazzina di sette piani.Secondo le prime informazioni, i due anziani sarebbero deceduti a causa delle esalazioni di fumo che hanno invaso l'appartamento. I loro corpi sono stati trovati dai vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme.L'intervento dei vigili del fuocoL'allarme è scattato intorno alle 6.30 del mattino. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento Nomentano, ma al loro ingresso nell'abitazione per la coppia non c'era ormai più nulla da fare.In base alle prime ricostruzioni, il fumo potrebbe essere stato provocato dall'incendio di un armadio. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un lumino votivo acceso che avrebbe innescato il rogo.Indagini sulle cause dell'incendioSul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di San Basilio e la Polizia di Stato. I rilievi tecnico-scientifici sono stati affidati al Nucleo investigativo di Roma.Gli accertamenti dovranno chiarire l'esatta dinamica dell'incendio e stabilire con certezza da dove siano partite le fiamme. L'ipotesi al momento è che i due coniugi siano morti per intossicazione da fumo, ma le cause del rogo restano oggetto di verifica.