L'ALLERTA Ossiuri e scabbia: è allarme a scuola

Nella risposta inviata all’istituto, il servizio sanitario ha chiarito che non risultano denunce ufficiali di malattia infettiva

Due diverse segnalazioni sanitarie in altrettanti istituti scolastici di Salerno hanno spinto scuole e amministrazione comunale a intensificare l’attenzione sulle condizioni igieniche degli ambienti frequentati dai bambini. Gli episodi riguardano un caso di scabbia e alcune segnalazioni di ossiuriasi, riferite dalla scorsa settimana nel plesso Giacomo Costa. Situazioni distinte, per le quali sono state avviate le procedure informative e preventive, senza che al momento emergano elementi tali da far pensare a un’emergenza.Il caso di scabbia e la comunicazione dell’AslIl primo episodio riguarda la scabbia, un’infestazione della pelle provocata da un acaro. Dopo la segnalazione, l’Asl Salerno ha predisposto una comunicazione informativa destinata alla comunità scolastica, con indicazioni sulla natura della patologia e sulle modalità di trasmissione.La malattia è curabile e si diffonde soprattutto attraverso contatti fisici stretti e prolungati. Più raramente il contagio può avvenire condividendo vestiti o biancheria. Ricevute le informazioni sanitarie, la scuola ha avvertito le famiglie, intensificato le operazioni di pulizia e richiamato il personale al rispetto delle misure preventive.Stando alle informazioni disponibili, il caso è in via di risoluzione e non presenta particolari criticità.Al Giacomo Costa segnalazioni di ossiuriasiUn secondo quadro riguarda il plesso Giacomo Costa, dove sono stati riferiti alcuni casi di ossiuriasi, un’infezione intestinale causata da piccoli parassiti conosciuti come ossiuri. La dirigenza ha informato le famiglie e si è rivolta all’Asl per ottenere indicazioni.Nella risposta inviata all’istituto, il servizio sanitario ha chiarito che non risultano denunce ufficiali di malattia infettiva: all’azienda è arrivata, infatti, la comunicazione della scuola relativa ai casi riferiti. Questo non ha impedito di fornire raccomandazioni specifiche per limitare un’eventuale diffusione.L’ossiuriasi è frequente soprattutto tra i bambini in età prescolare e scolare. Generalmente ha un decorso benigno e può essere trattata con la terapia indicata dal pediatra. Una volta iniziato il trattamento, non è prevista la chiusura delle classi né l’esclusione degli alunni dalle attività scolastiche.Le indicazioni si concentrano soprattutto sulla prevenzione: lavaggio accurato delle mani, igienizzazione delle superfici e degli oggetti utilizzati da più bambini, pulizia dei servizi igienici e lavaggio della biancheria ad alte temperature. L’Asl ha chiesto un rafforzamento temporaneo delle misure igieniche, con particolare attenzione agli spazi comuni.Il Comune segue le scuole e gli interventiLe due situazioni sono monitorate anche dall’amministrazione comunale attraverso l’assessorato all’Istruzione, guidato da Gaetana Falcone. Il confronto con i dirigenti scolastici e gli istituti interessati prosegue per verificare l’applicazione delle indicazioni sanitarie e la necessità di ulteriori interventi.«Siamo attenti e presenti a tutela e salvaguardia dei bambini e delle famiglie. Seguiamo attentamente tutte le vicende di questi giorni, in prima linea e in collaborazione con i dirigenti scolastici e gli istituti», ha dichiarato l’assessore.Per il plesso interessato dalle segnalazioni di ossiuriasi, il Comune ha già predisposto gli interventi richiesti e alcuni lavori di manutenzione. Falcone ha inoltre evidenziato che la situazione viene seguita tenendo conto dell’elevato numero di bambini che frequentano le classi.Spazi e numero di alunni tra gli aspetti da valutareAccanto alle misure igieniche, resta aperta la questione dell’organizzazione degli ambienti scolastici. In alcune realtà, la presenza di molti alunni rende necessario valutare come distribuire meglio gli spazi e sfruttare in modo adeguato quelli disponibili.Per ora, dunque, le scuole hanno informato le famiglie e adottato le precauzioni indicate, mentre l’Asl ha trasmesso le raccomandazioni per la prevenzione e il Comune mantiene il raccordo con gli istituti. L’obiettivo è garantire ambienti sicuri e condizioni igieniche adeguate, senza alimentare allarmismi in assenza di elementi che indichino situazioni di particolare gravità.