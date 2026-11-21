LA TRAGEDIA Auto contro scooter: muore 18enne, gravissimo 17enne

Alla guida dell’automobile c’era una donna di 50 anni, accompagnata da altre tre ragazze

Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita e un diciassettenne è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Fucito di Mercato San Severino. È il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto nella notte nel Salernitano, dove lo scooter sul quale viaggiavano i due giovani si è scontrato con un’automobile.L’impatto si è verificato in via Codola, nella frazione Costa di Mercato San Severino, a poca distanza dal confine con Castel San Giorgio, paese di origine della vittima. I due ragazzi stavano facendo ritorno a casa quando, per cause ancora da chiarire, il loro mezzo è finito contro la vettura.Quattro persone a bordo dell’auto, nessuna feritaAlla guida dell’automobile c’era una donna di 50 anni, accompagnata da altre tre ragazze. Per le quattro occupanti non si sono registrate conseguenze, mentre l’urto ha avuto esiti drammatici per i due giovani sullo scooter.Il diciottenne è morto in seguito all’incidente. Il diciassettenne è stato invece trasportato all’ospedale Fucito, dove si trova ricoverato in condizioni gravissime.Le indagini affidate ai carabinieriSul luogo dello scontro sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e stabilire le cause dell’impatto. Restano da chiarire le circostanze nelle quali lo scooter ha urtato l’automobile e le eventuali responsabilità delle persone coinvolte.