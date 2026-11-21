L'INCIDENTE Antonio vittima della strada, piange la Campania

L’amico di 17 anni, che si trovava con lui sullo scooter, ha riportato ferite gravissime

Una notte di sangue sulle strade del Salernitano si è conclusa con la morte di un ragazzo di 18 anni e il ricovero in condizioni gravissime di un diciassettenne. La vittima è Antonio Sorrentino, originario di Castel San Giorgio. Il giovane viaggiava in sella a uno scooter insieme all’amico quando il mezzo si è schiantato contro un’automobile.L’incidente si è verificato in via Codola, nella frazione Costa di Mercato San Severino, in prossimità del confine con Castel San Giorgio. I due ragazzi stavano facendo ritorno a casa quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato l’impatto con la vettura.Il diciassettenne ricoverato in condizioni gravissimeDopo lo schianto, per Antonio Sorrentino non c’è stato nulla da fare. L’amico di 17 anni, che si trovava con lui sullo scooter, ha riportato ferite gravissime ed è stato ricoverato all’ospedale Fucito di Mercato San Severino.A bordo dell’automobile viaggiavano quattro persone: alla guida c’era una donna di 50 anni, accompagnata da altre tre ragazze. Nessuna di loro avrebbe riportato conseguenze nell’incidente.Indagini dei carabinieri sulla dinamicaSull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e a stabilire le cause che hanno portato lo scooter a impattare contro l’auto.Gli investigatori dovranno chiarire le circostanze dell’incidente avvenuto in un tratto di strada al confine tra Mercato San Severino e Castel San Giorgio, il paese da cui proveniva il giovane che ha perso la vita.