L'INSEGUIMENTO A 15 anni in fuga con l'auto con la mamma al suo fianco

Alla vista della vettura di servizio il conducente ha improvvisamente accelerato

Un inseguimento di circa dieci chilometri, iniziato ad Afragola e terminato ad Acerra, ha portato i carabinieri a fermare un automobilista di appena 15 anni. Il ragazzo era al volante di una Fiat Panda, nonostante non avesse ancora l’età per conseguire la patente. Durante la fuga avrebbe ignorato l’alt dei militari, cercando di seminare la pattuglia con manovre rischiose.Nell’abitacolo, oltre al minorenne, si trovavano una donna che ha riferito di essere sua madre e altri tre giovani. L’intervento è scattato intorno alle 4.35 del mattino, quando una gazzella della Sezione Radiomobile della Compagnia di Casoria ha notato l’automobile nell’area di servizio lungo la strada statale 162, nel territorio di Afragola.La fuga dopo aver visto la pattugliaI carabinieri hanno osservato la Fiat Panda con diverse persone a bordo. Alla vista della vettura di servizio, il conducente ha improvvisamente accelerato, senza rispettare l’alt. I militari si sono quindi messi all’inseguimento, che si è protratto per circa dieci chilometri.Durante la corsa il giovane avrebbe effettuato manovre pericolose nel tentativo di distanziare la pattuglia. La fuga si è conclusa ad Acerra, in via Varrignano, dove l’automobile è stata finalmente fermata.Al volante un ragazzo che ha appena compiuto 15 anniUna volta arrestata la marcia della Panda, il conducente è sceso dal veicolo. I carabinieri hanno così accertato che si trattava di un ragazzo che aveva compiuto 15 anni da pochi giorni e che, naturalmente, non poteva essere in possesso della patente.Con lui viaggiavano la donna che si è presentata come sua madre e altri tre giovani. La presenza di più passeggeri e le circostanze dell’inseguimento sono ora al vaglio dei militari, che hanno ricostruito il tragitto dalla zona del distributore di carburante ad Afragola fino alla strada di Acerra in cui è terminata la corsa.