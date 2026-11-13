LA SPEDIZIONE Oro e soldi via posta: è il bottino delle truffe agli anziani

Il metodo consentiva ai presunti componenti del gruppo di separare il momento della raccolta dei beni da quello della loro consegna al destinatario finale

Dopo aver raggirato le vittime e raccolto denaro e gioielli, non si occupavano direttamente del trasporto della refurtiva: la affidavano al servizio postale, utilizzando identità inventate e destinatari inesistenti. È il sistema emerso da un’attività investigativa dei Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, che ha permesso di recuperare quattro pacchi collegati ad altrettante truffe ai danni di persone anziane, commesse in diverse zone d’Italia.Il metodo consentiva ai presunti componenti del gruppo di separare il momento della raccolta dei beni da quello della loro consegna al destinatario finale. Chi ritirava il bottino dalle vittime poteva così allontanarsi senza avere con sé gli oggetti sottratti, mentre la spedizione proseguiva verso un nominativo fittizio. Un passaggio studiato per rendere più complicata l'individuazione dei responsabili e il recupero immediato della refurtiva.La telefonata del falso carabiniere e il complice travestito da tecnicoAlla base delle truffe c’era un copione già noto, costruito facendo leva sulla paura e sulla preoccupazione per i familiari. Un uomo telefonava a una coppia di anziani presentandosi come appartenente all’Arma e raccontava al marito di una presunta rapina, invitandolo a raggiungere la caserma per chiarire la propria posizione.Mentre l’uomo si allontanava dall’abitazione, entrava in azione un secondo truffatore. Quest’ultimo si qualificava come tecnico del tribunale e si rivolgeva alla moglie, prospettandole la necessità di consegnare denaro e oggetti preziosi per aiutare il coniuge coinvolto, a suo dire, in una vicenda giudiziaria.La donna, convinta di dover contribuire a risolvere una situazione urgente che riguardava il marito, finiva così per affidare al falso incaricato contanti e gioielli. Una volta ottenuti i beni, il complice si allontanava.La refurtiva nascosta nei pacchi e spedita con nomi inventatiLa fase successiva prevedeva il confezionamento degli oggetti rubati e la loro spedizione. I pacchi venivano indirizzati a persone indicate con generalità false, così da non rendere immediatamente riconoscibile chi fosse realmente destinato a ricevere il contenuto.In questo modo, secondo la ricostruzione investigativa, il gruppo poteva evitare che il bottino venisse trovato addosso a chi aveva materialmente compiuto la truffa. Il presunto organizzatore attendeva poi l’arrivo delle spedizioni, confidando che il trasferimento attraverso il circuito postale consentisse di sottrarre i beni ai controlli.A interrompere il meccanismo sono stati i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Centro, impegnati in attività di contrasto alle truffe contro gli anziani anche fuori dal territorio campano. Gli investigatori sono riusciti a individuare quattro spedizioni sospette, ciascuna riconducibile a un diverso episodio.Quattro spedizioni dal Nord: recuperati oro e 16.730 euroI pacchi intercettati erano stati spediti da quattro località: Savignano sul Panaro, in provincia di Modena; Casazza, nel Bergamasco; Borgone Susa, nel Torinese; e Farini, in provincia di Piacenza.Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire gli spostamenti del gruppo, che avrebbe avuto la propria base a Napoli per poi raggiungere diversi centri del Nord Italia, in particolare tra Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Le vittime sarebbero state individuate anche in realtà di dimensioni ridotte, lontane dai grandi centri urbani.L’apertura delle spedizioni ha permesso di recuperare complessivamente 543 grammi di gioielli in oro e 16.730 euro in contanti. Il materiale è stato sequestrato e dovrà essere restituito ai legittimi proprietari, una volta completate le procedure necessarie per identificarli e ricondurre i singoli beni alle rispettive truffe.La falsa donazione per i bambini nascondeva due pistoleL’aspetto più inquietante è emerso dall’esame di uno dei quattro colli. All’interno, insieme a numerosi giocattoli, erano state occultate due armi da fuoco: una pistola calibro 357 Magnum e una calibro 22. Entrambe sarebbero state sottratte nel corso di una truffa commessa in provincia di Piacenza.Per mascherare il contenuto, il pacco pesava cinque chilogrammi ed era stato indirizzato a una presunta organizzazione benefica per l’infanzia. Sulla confezione compariva la dicitura «Donazione giocattoli», scelta che avrebbe dovuto far apparire la spedizione come un normale invio di materiale destinato ai bambini.Tra le armi giocattolo erano però nascoste quelle vere. Il ritrovamento ha aggiunto un ulteriore elemento alla vicenda, mostrando come il sistema postale sarebbe stato utilizzato non soltanto per trasferire denaro e preziosi, ma anche per trasportare materiale particolarmente delicato.Indagini ancora aperte per individuare la bandaIl recupero dei quattro pacchi rappresenta un risultato importante sul fronte della tutela delle persone anziane, spesso prese di mira attraverso raggiri che sfruttano la fiducia nelle istituzioni e il timore per la sorte dei propri familiari.Gli investigatori sono ora al lavoro per identificare tutti i soggetti coinvolti, chiarire la struttura del gruppo e ricostruire i collegamenti tra gli episodi avvenuti nelle diverse province. Resta da accertare chi abbia organizzato le trasferte, chi abbia materialmente raccolto i beni e chi fosse incaricato di ricevere le spedizioni.Il bottino recuperato potrà tornare ai proprietari, mentre gli accertamenti proseguono per definire ogni responsabilità nella rete di truffe e nel trasporto della refurtiva.