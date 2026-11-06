IL FURTO Operatrice sanitaria fa acquisti con la carta della paziente ricoverata

L'inchiesta è partita dalla denuncia presentata dalla nipote della donna

L'episodio è avvenuto nell'ospedale di Patti, nel Messinese. Secondo l'accusa, la dipendente avrebbe utilizzato la carta della paziente, in gravi condizioni di salute, per prelevare denaro e fare acquisti per quasi 1.200 euro. Decisive le verifiche bancarie e le immagini delle telecamere.La denuncia della nipote fa partire le indaginiAvrebbe approfittato della fragilità di un'anziana ricoverata in ospedale per utilizzare la sua carta di debito e spendere quasi 1.200 euro. È l'ipotesi contestata a un'operatrice sociosanitaria dell'ospedale di Patti, in provincia di Messina, raggiunta da un provvedimento di sospensione dal servizio per sei mesi.L'inchiesta è partita dalla denuncia presentata dalla nipote della paziente. All'epoca dei fatti, l'anziana era ricoverata nel reparto di Geriatria e, a causa delle gravi condizioni di salute, non era in grado di controllare i propri effetti personali.Prelievi e acquisti nell'arco di tre giorniSecondo la ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Patti, l'operatrice avrebbe avuto accesso al portafogli della donna, custodito nell'armadietto della stanza di degenza, impossessandosi della carta di pagamento.Le operazioni contestate si sarebbero concentrate tra il 25 e il 27 agosto 2025. In quei giorni sarebbero stati effettuati diversi prelievi agli sportelli bancomat e pagamenti in vari esercizi commerciali, per un danno economico complessivo vicino ai 1.200 euro.Le telecamere avrebbero ripreso le operazioniPer ricostruire quanto accaduto, gli investigatori hanno incrociato i movimenti bancari con le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati presso gli istituti di credito e gli esercizi commerciali interessati dalle transazioni.Gli accertamenti avrebbero consentito di individuare la donna nelle riprese durante le operazioni contestate, fornendo agli inquirenti elementi utili per ricostruire i prelievi e gli acquisti.Sospensione per sei mesi: il provvedimento del gipSulla base degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti ha disposto nei confronti dell'operatrice la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio per sei mesi.Il provvedimento, eseguito nei giorni scorsi dai Carabinieri, riguarda l'ipotesi di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Secondo la valutazione del gip, sussisterebbe il rischio che l'indagata possa commettere nuovamente reati analoghi nell'ambito della propria attività professionale.La misura cautelare non equivale a una condanna: la posizione della donna dovrà essere valutata nel corso del procedimento giudiziario.