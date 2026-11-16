Operaio folgorato, c'è un supertestimone

La vicenda presenta ancora aspetti da chiarire, soprattutto rispetto al ruolo avuto dall'impianto elettrico presente nell'area di lavoro

Potrebbe essere la testimonianza di un collega di lavoro a fornire nuovi elementi per chiarire le circostanze della morte di Salvatore Russo, l'operaio di 54 anni originario di Pozzuoli deceduto il 30 giugno scorso mentre era impegnato in alcuni lavori in un giardino a Quarto. Gli avvocati della famiglia, Francesco Petruzzi e Leopoldo Perone, hanno individuato un uomo che quel giorno si trovava con la vittima e hanno chiesto alla Procura di Napoli di ascoltarlo nell'ambito dell'inchiesta per omicidio colposo.La vicenda presenta ancora aspetti da chiarire, soprattutto rispetto al ruolo avuto dall'impianto elettrico presente nell'area di lavoro. Le indagini difensive condotte dai legali hanno infatti portato all'attenzione degli inquirenti una persona che potrebbe riferire direttamente su quanto accaduto nei momenti immediatamente precedenti la morte dell'operaio.Il collega che avrebbe allontanato il cavoSecondo quanto emerso dalle verifiche della difesa, il testimone sarebbe proprio il lavoratore che stava svolgendo le attività insieme a Russo nel giardino. Stando alle informazioni raccolte dagli avvocati, sarebbe stato lui a intervenire dopo l'incidente, allontanando con un calcio il cavo elettrico che si trovava vicino alla vittima e che sarebbe stato collegato alla presa di alimentazione.La sua deposizione potrebbe contribuire a ricostruire la posizione del cavo, le condizioni dell'impianto e la sequenza degli eventi. Per questo Petruzzi e Perone hanno sollecitato la Procura ad acquisire formalmente il suo racconto.La relazione autoptica e l'ipotesi dell'aritmiaUn punto centrale dell'inchiesta riguarda le conclusioni contenute nella relazione autoptica redatta dal medico legale incaricato dalla Procura. Nel documento, secondo quanto riferito, il decesso sarebbe stato provocato da un'aritmia riconducibile all'assunzione di cocaina e non direttamente dalla corrente elettrica.