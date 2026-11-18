L'INCIDENTE Operaio cade da una barca a Castellammare e muore

Gli investigatori stanno ricostruendo le fasi precedenti alla caduta per comprendere cosa abbia provocato la perdita di equilibrio

Tragedia sul lavoro a Castellammare di Stabia, dove un operaio di 47 anni, Guglielmo Esposito, ha perso la vita mentre era impegnato in alcune attività all'interno di un rimessaggio per imbarcazioni. L'incidente si è verificato in via Vecchia Fontanelle: secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di circa tre metri mentre stava lavorando su una barca.L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei soccorritori del 118, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Per il quarantasettenne non c'è stato nulla da fare.La caduta durante le attività sull'imbarcazioneLe circostanze dell'accaduto non sono ancora state chiarite. Gli investigatori stanno ricostruendo le fasi precedenti alla caduta per comprendere cosa abbia provocato la perdita di equilibrio dell'operaio e il successivo impatto.Tra le possibilità prese in considerazione c'è anche quella di un malore improvviso che potrebbe aver preceduto la caduta. Si tratta, al momento, di un'ipotesi ancora da verificare.Gli accertamenti per chiarire le cause della morteUn altro elemento riferito nelle prime ricostruzioni riguarda le condizioni del corpo: non sarebbero stati rilevati segni evidenti di lesioni. Anche questo aspetto rientra negli elementi che dovranno essere valutati per stabilire con precisione cosa sia accaduto.La dinamica dell'incidente resta dunque al vaglio degli investigatori. Gli accertamenti dovranno chiarire se la morte sia stata conseguenza della caduta o se un eventuale malore abbia avuto un ruolo determinante nella tragedia.