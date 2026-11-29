METEO Ecco il freddo, prima neve sulla Campania

Il quadro meteorologico conferma l’arrivo di una fase caratterizzata da freddo e vento sostenuto

Il Monte Partenio si è vestito di bianco per la prima volta in questa stagione autunnale. Nelle ultime ore la neve ha raggiunto anche Montevergine, dove una leggera coltre ha ricoperto i prati e la vegetazione a partire da circa 1.100-1.200 metri di altitudine.La comparsa della neve è stata segnalata dall’Osservatorio meteorologico di Montevergine, che ha registrato anche condizioni atmosferiche particolarmente ventose. Sul massiccio soffiano infatti correnti settentrionali molto intense, con raffiche che arrivano a toccare i 60 nodi.Vento forte e temperature in calo nell’AvellineseIl quadro meteorologico conferma l’arrivo di una fase caratterizzata da freddo e vento sostenuto. Le condizioni non riguardano soltanto le quote più elevate del Partenio: il calo delle temperature e le correnti fredde interessano anche il resto della provincia di Avellino.La prima imbiancata della stagione arriva, inoltre, a pochi giorni da un altro evento che ha interessato la montagna. Un importante movimento franoso aveva infatti riversato materiale sulla strada che conduce al Santuario di Montevergine, provocando disagi lungo il collegamento con il complesso religioso.La neve torna dunque a caratterizzare il paesaggio del massiccio, mentre l’attenzione resta rivolta alle condizioni meteorologiche e alla situazione della viabilità montana.