LA TRAGEDIA Dolore per Teresa e Vincenzo, i due oncologi morti in autostrada verso Napoli

Ricci prestava servizio all’ospedale San Pio di Benevento, mentre Fabozzi lavorava nel reparto di Oncologia dell’Ospedale del Mare

Avevano 49 e 47 anni Vincenzo Ricci e Teresa Fabozzi, i due oncologi morti nel drammatico incidente stradale avvenuto nella notte sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra gli svincoli di Afragola e Acerra. La loro identificazione ha dato un nome alle due vittime dello schianto, suscitando dolore e cordoglio negli ospedali campani dove entrambi esercitavano la professione.Ricci prestava servizio presso l’ospedale San Pio, al presidio «G. Rummo» di Benevento, mentre Fabozzi lavorava da circa un anno nel reparto di Oncologia dell’Ospedale del Mare di Napoli. Due professionisti che, secondo il ricordo dei colleghi, avevano costruito il proprio percorso lavorativo mettendo al centro la cura dei pazienti e il rapporto umano con chi affrontava la malattia.Le drammatiche conseguenze dell’incidenteLa ricostruzione iniziale della Polizia Stradale riferisce che i due medici viaggiavano a bordo di una delle due automobili coinvolte nella collisione. In seguito al violento impatto, Vincenzo Ricci sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo, perdendo la vita dopo aver urtato l’asfalto.Per Teresa Fabozzi la tragedia si è consumata all’interno della vettura, che ha preso fuoco dopo il danneggiamento del serbatoio. La donna è morta nell’incendio che ha avvolto l’automobile.Il conducente della seconda macchina, un giovane residente a Cardito, ha riportato ferite meno gravi. Il bilancio complessivo dell’incidente è dunque di due morti e un ferito.Lo schianto è avvenuto al chilometro 750 della A1 Milano-Napoli. Sul luogo sono intervenuti gli operatori sanitari, i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale del sesto Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Le operazioni hanno provocato rallentamenti e code in direzione Roma, successivamente rientrati.Il cordoglio dell’AIOM Campania: «Non vi dimenticheremo»Alla notizia della morte dei due oncologi è seguito il messaggio di cordoglio del Coordinamento regionale AIOM Campania, che ha voluto ricordare non soltanto le competenze professionali di Ricci e Fabozzi, ma soprattutto il loro valore umano.«Con profondo dolore, AIOM Campania si stringe attorno alle famiglie, agli amici e ai colleghi di Vincenzo Ricci e Teresa Fabozzi, giovani oncologi scomparsi improvvisamente in un tragico incidente stradale», si legge nella nota.L’associazione sottolinea il legame dei due medici con le rispettive strutture ospedaliere e la dedizione con cui affrontavano quotidianamente il proprio lavoro. Ricci, in servizio al Rummo di Benevento, e Fabozzi, all’Ospedale del Mare di Napoli, vengono ricordati come professionisti preparati e affidabili, capaci di rappresentare un riferimento per i colleghi e per i pazienti.Nel messaggio trovano spazio anche le qualità personali dei due medici: «Chi ha avuto la fortuna di conoscerli e di lavorare con loro ricorda prima di tutto le loro qualità umane: la bontà, la generosità, la gentilezza».«Sapevano prendersi cura della persona, non solo della malattia»Il ricordo dell’AIOM evidenzia come entrambi avessero scelto l’oncologia con autentica passione, accompagnando la competenza scientifica con attenzione, ascolto e vicinanza alle persone assistite.«La loro scomparsa lascia un vuoto enorme nella nostra comunità professionale», prosegue la nota, che invita a conservare la memoria del loro impegno e dell’esempio lasciato nelle strutture in cui lavoravano.Il Coordinamento regionale dell’associazione ha infine rivolto le proprie condoglianze alle famiglie e manifestato vicinanza alle comunità ospedaliere del Rummo e dell’Ospedale del Mare.Il messaggio si chiude con un saluto semplice e carico di commozione: «Ciao Vincenzo, ciao Teresa. Non vi dimenticheremo».