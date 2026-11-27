I LAVORI Nuovo aeroporto di Capodichino, ecco quale sarà il primo volo

Il cuore dell'intervento ha riguardato la pista di volo, già pronta, e il sistema di assistenza visiva luminosa

Il conto alla rovescia per la riapertura dell’aeroporto di Napoli Capodichino è ormai agli ultimi passaggi. L'obiettivo è tornare pienamente operativi alle 6 di martedì 1° dicembre, quando è previsto il decollo del volo easyJet EJU4107 diretto a Catania. Dopo la chiusura necessaria per consentire i lavori di ammodernamento, lo scalo napoletano si prepara dunque a riprendere le attività.Per il ritorno alla piena operatività di tutti i collegamenti sarà comunque necessario attendere ancora un paio di giorni, il tempo necessario per ricostituire progressivamente il programma dei voli. Ma il traguardo è ormai vicino: Gesac, la società che gestisce gli aeroporti di Napoli e Salerno, ha completato la fase principale dell'intervento ed è pronta ad accogliere gli invitati alla cerimonia di riapertura, prevista nel pomeriggio del 30 novembre.Il cantiere da oltre 30 milioni: rifatta la pista e rinnovati gli impiantiIl cuore dell'intervento ha riguardato la pista di volo, già pronta, e il sistema di assistenza visiva luminosa (AVL), ovvero le luci che aiutano i piloti nelle operazioni di atterraggio. Sono invece in fase di completamento alcune rifiniture relative ai raccordi.Il cantiere, con un investimento superiore ai 30 milioni di euro, ha coinvolto circa 500 persone, impegnate senza interruzioni, 24 ore su 24. I lavori hanno interessato una superficie complessiva di circa 250mila metri quadrati, con l'impiego di centinaia di mezzi, compresi quelli speciali.La pista è stata completamente rifatta attraverso la rimozione del materiale precedente e la posa di tre nuovi strati di asfalto, caratterizzati da composizione e densità differenti. Per lo strato più profondo sono stati recuperati e rigenerati i materiali già presenti, mentre per gli altri due sono stati utilizzati materiali nuovi.Una soluzione tecnica pensata per migliorare il comportamento della superficie durante gli atterraggi: come avviene sulle piste di atletica in tartan, il nuovo fondo dovrebbe assorbire meglio gli impatti, ridurre lo stress sui pneumatici degli aeromobili e limitare l'usura nel tempo.Cambia l'orientamento della pista: da 06/24 a 05/23Tra le novità tecniche figura anche una modifica di un grado nell'orientamento magnetico della pista. Fino al 31 ottobre, la denominazione era 06/24; con il nuovo assetto diventa 05/23.I numeri riportati alle estremità delle piste indicano la direzione magnetica verso cui sono orientate e costituiscono un riferimento fondamentale per i piloti. Si tratta di una variazione impercettibile per i passeggeri, ma che richiede aggiornamenti tecnici e verifiche specifiche per garantire la sicurezza delle operazioni.Nella giornata precedente alla riapertura, uno dei Piaggio Aero P180 Avanti II di Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, ha effettuato le nuove radiomisure. Particolare attenzione è stata riservata al sistema luminoso che, in prossimità della testata della pista, fornisce ai piloti indicazioni visive sull'inclinazione da seguire durante l'avvicinamento per l'atterraggio.Nei giorni scorsi Enav ha inoltre pubblicato il nuovo Notam, acronimo di Notice to Airmen, consultabile dagli operatori attraverso il Servizio Informazioni Aeronautiche (AIS). Il documento raccoglie le informazioni necessarie per le operazioni aeronautiche e rappresenta una sorta di manuale aggiornato per gli equipaggi.Collaudi Enac, controlli di sicurezza e nuove regole sui bagagliIn vista della ripartenza, l'Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, sta completando le procedure di collaudo e di verifica dell'agibilità della pista e delle altre installazioni. Dal 1° dicembre torneranno inoltre operative tutte le ordinanze dell'ente, compresa quella relativa alla regolamentazione del traffico veicolare nell'area aeroportuale.Rientrerà quindi in vigore anche la disciplina della cosiddetta ZTC, la zona a traffico controllato nella quale è previsto un tempo massimo di permanenza di 15 minuti nell'area più vicina all'aerostazione.Quasi ultimata anche l'installazione dei nuovi scanner per i controlli di sicurezza. Le apparecchiature consentiranno ai passeggeri di lasciare nel bagaglio a mano computer portatili, tablet e altri dispositivi elettronici, senza doverli estrarre e sistemare separatamente nelle vaschette.Un'altra novità riguarda il trasporto dei liquidi: con i nuovi sistemi sarà possibile portare nel bagaglio a mano contenitori fino a due litri, superando il precedente limite di 100 millilitri.Parallelamente sono state avviate le operazioni di bonifica dell'intero scalo da parte della Polizia di Stato, con particolare attenzione ai controlli antiesplosivo. Le verifiche servono a rendere nuovamente “sterile” l'area aeroportuale, secondo la terminologia utilizzata nel settore della sicurezza.Il perimetro dello scalo, anche durante il cantiere, è stato costantemente sorvegliato e gli ingressi e le uscite di persone e mezzi impegnati nei lavori sono stati sottoposti a controlli rigorosi.I primi voli: aerei in arrivo già nella serata del 30 novembreLa ripartenza operativa sarà preceduta dall'arrivo, nella serata di lunedì 30 novembre, dei primi aeromobili vuoti di easyJet e Ryanair. Saranno poi impiegati per far ripartire i collegamenti a partire dalle 6 del mattino successivo.Il programma degli arrivi di martedì 1° dicembre prevede come primo volo quello proveniente da Erevan, capitale dell'Armenia: il W6 6928 di Wizz Air, atteso alle 6.40.Alle 7.30 è invece previsto l'atterraggio del primo volo Ita da Milano. Successivamente riprenderanno progressivamente anche gli altri collegamenti nazionali e internazionali.Con il ritorno degli aeromobili, Napoli ricostituirà gradualmente la rete di collegamenti della stagione invernale, che unisce lo scalo campano alle principali destinazioni europee e a numerose località dell'area mediterranea.Barbieri: «Capodichino è la principale porta d'ingresso a Napoli e alla Campania»Gesac ha rispettato i tempi previsti per la realizzazione degli interventi, portando a termine un cantiere complesso e di grande rilevanza per il territorio. L'aeroporto di Capodichino rappresenta infatti un'infrastruttura strategica non soltanto per il turismo, ma anche per l'intero sistema economico regionale.Come ha più volte sottolineato l'amministratore delegato di Gesac, Roberto Barbieri, lo scalo costituisce la principale porta d'ingresso a Napoli e alla Campania dal resto del mondo e contribuisce per il 4,5% al Pil regionale.La riconsegna dell'aeroporto nei tempi stabiliti assume quindi un significato che va oltre la conclusione di un intervento infrastrutturale: riguarda la ripresa di un servizio essenziale per cittadini, imprese, operatori turistici e attività produttive.In una recente intervista al Mattino, Barbieri ha ringraziato quanti hanno accordato fiducia alla società, riconoscendo al tempo stesso le difficoltà affrontate dagli operatori economici e turistici durante il periodo di chiusura.«Ringraziamo chi ha avuto fiducia in noi e capiamo i disagi degli operatori turistici ed economici che hanno subito conseguenze negative, ma abbiamo lavorato perché questo danno si trasformi in futuro in un maggior vantaggio e soprattutto in sicurezza dei cittadini e abbiamo fatto un rilevante sforzo economico», ha dichiarato l'amministratore delegato.Ora l'attenzione è rivolta alla ripresa dei voli: il decollo delle 6 del 1° dicembre segnerà simbolicamente il ritorno in attività di Capodichino, dopo settimane di lavori destinati a consegnare alla città e alla regione una pista e infrastrutture rinnovate.