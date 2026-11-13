L'INCHIESTA Noto tiktoker indagato per riciclaggio

Il tono scelto da Zio Berluscone è stato provocatorio. «Se è finita la pacchia, andiamo tutti a lavorare»

La vicenda dei Live Match su TikTok continua ad alimentare polemiche e reazioni tra i creator finiti al centro dell’attenzione mediatica. Tra questi c’è Filippo Fileccia, conosciuto sulla piattaforma con il nome di Zio Berluscone, che è tornato a intervenire pubblicamente dopo l’inchiesta The Lion realizzata da Fanpage.it. L’indagine giornalistica ha approfondito il funzionamento delle dirette con sfide tra utenti e influencer, soffermandosi sui possibili utilizzi dei regali digitali per movimentare somme di denaro di origine illecita.A riaccendere il confronto è stata una diretta condivisa da Fileccia con Luigi Ruotolo, Salvatore Badoglio e Babajaga. Nel corso della conversazione sono state messe in discussione le ricostruzioni pubblicate dalla testata e, in particolare, le modalità con cui sarebbero state raccolte alcune conversazioni. Il creator ha contestato l’immagine emersa dall’inchiesta, tornando su una posizione già espressa nei giorni precedenti.La reazione di Fileccia e le critiche all’inchiestaIl tono scelto da Zio Berluscone è stato provocatorio. «Se è finita la pacchia, andiamo tutti a lavorare», ha dichiarato, lasciando intendere di voler respingere le contestazioni e la rappresentazione del fenomeno proposta dall’indagine.Non è la prima volta che Fileccia affronta pubblicamente la questione. In una precedente presa di posizione aveva usato parole particolarmente dure: «Mi hanno fatto cattivo per assolvere loro stessi. Se questa è la mia croce la porto volentieri perché pesa di meno della loro coscienza sporca».Le nuove dichiarazioni si inseriscono quindi in una contrapposizione che riguarda non soltanto il contenuto dell’inchiesta, ma anche il modo in cui sono stati raccontati i protagonisti delle dirette. Durante il collegamento, gli interventi degli altri partecipanti hanno contribuito a spostare il confronto su un punto preciso: fino a che punto chi riceve un regalo virtuale deve conoscere e verificare la provenienza dei soldi utilizzati per acquistarlo?Il nodo delle donazioni: chi deve controllare i soldi?La questione è stata sollevata soprattutto da Luigi Ruotolo, che ha posto un interrogativo sul rapporto tra chi invia denaro e chi lo riceve attraverso la piattaforma. «Ma se qualcuno mi dona io lo posso mai contattare chiedendogli da dove ha preso questi soldi?», ha chiesto durante la diretta.Fileccia si è riconosciuto in questa impostazione, sostenendo che un creator non avrebbe gli strumenti né il compito di indagare sull’origine delle somme messe a disposizione dagli utenti. Nella loro prospettiva, chi trasmette in diretta riceve regali attraverso le funzionalità previste dal social e non può necessariamente conoscere la situazione economica di ogni singolo donatore.È proprio su questo aspetto che si concentra una parte importante del dibattito: da una parte la posizione di chi considera i regali virtuali una forma di remunerazione legata alla propria attività online; dall’altra gli interrogativi investigativi sulla possibilità che il sistema venga utilizzato per trasferire denaro attraverso transazioni apparentemente riconducibili all'intrattenimento digitale.Come funzionano i Live Match e perché sono finiti sotto esamePer comprendere il tema occorre partire dal meccanismo delle sfide in diretta. Durante i Live Match, due o più creator si confrontano in una trasmissione e gli spettatori possono sostenerli acquistando e inviando regali virtuali. Questi contenuti digitali vengono pagati con denaro reale e possono successivamente trasformarsi, per chi li riceve, in proventi convertibili in somme prelevabili.Secondo l’ipotesi investigativa ricostruita da Fanpage.it, un circuito di questo tipo potrebbe prestarsi anche a operazioni di riciclaggio. Il denaro di provenienza illecita verrebbe infatti immesso nel sistema attraverso l’acquisto dei regali, per poi raggiungere i destinatari sotto forma di guadagni generati dall’attività sulla piattaforma.Si tratta di un’ipotesi che riguarda il possibile utilizzo distorto dello strumento digitale e che non equivale, di per sé, a dimostrare responsabilità individuali. Il punto da chiarire è se e in quali circostanze le donazioni siano state effettivamente impiegate per movimentare fondi illeciti.I legami familiari e la replica pubblicaL’attenzione su Filippo Fileccia è stata alimentata anche dai riferimenti, emersi nel dibattito pubblico, a suoi legami familiari con ambienti della criminalità organizzata. Il creator respinge le contestazioni e rivendica la propria posizione, contestando il modo in cui la sua figura è stata presentata dopo la pubblicazione dell’inchiesta.La diretta con Ruotolo, Badoglio e Babajaga ha riportato così al centro una questione più ampia, che supera le singole dichiarazioni dei protagonisti: il controllo dei flussi economici generati dalle piattaforme social e le responsabilità connesse alla ricezione di denaro da parte degli utenti.Le parole di Fileccia rappresentano la sua replica alle ricostruzioni giornalistiche. Resta distinto il piano delle contestazioni pubbliche da quello degli eventuali accertamenti sulle transazioni: per stabilire se i regali digitali siano stati utilizzati in modo illecito occorrono verifiche sulla provenienza delle somme, sui percorsi del denaro e sul ruolo effettivo dei soggetti coinvolti.