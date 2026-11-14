L'AGGRESSIONE Non lava i piatti, la compagna lo colpisce con lo scaldabagno

L’intervento dei carabinieri, arrivati dopo le segnalazioni dei vicini, ha interrotto il pestaggio

Una discussione per una faccenda domestica si sarebbe trasformata in un’aggressione di estrema violenza all’interno di un appartamento del Tufello, a Roma. Un uomo sulla cinquantina è stato ferito gravemente dalla compagna, che secondo la ricostruzione avrebbe utilizzato uno scaldino elettrico per colpirlo ripetutamente alla testa e al viso. La donna avrebbe anche stretto al collo del convivente il filo dell’apparecchio.L’intervento dei carabinieri, arrivati dopo le segnalazioni dei vicini, ha interrotto il pestaggio. Quando i militari sono entrati nell’abitazione, la vittima era quasi priva di conoscenza e presentava numerose ferite. La compagna è stata bloccata e successivamente arrestata.La lite per i piatti e l’aggressione in casaI fatti risalgono a martedì 10 novembre, intorno alle 21.30. All’origine del contrasto, secondo quanto emerso, ci sarebbe stata una dimenticanza: l’uomo non aveva lavato i piatti. Avrebbe cercato di scusarsi e si sarebbe detto disponibile a occuparsi subito delle stoviglie, ma il tentativo di evitare il litigio non avrebbe fermato la reazione della convivente.La situazione sarebbe precipitata in breve tempo. La donna avrebbe preso dal bagno uno scaldino elettrico e lo avrebbe utilizzato per colpire ripetutamente il compagno. Durante la stessa aggressione avrebbe poi impiegato il cavo dell’apparecchio per stringergli il collo.Le urla e il rumore provenienti dall’appartamento avrebbero spinto i vicini a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.I carabinieri la trovano sopra il compagno feritoAll’arrivo del Nucleo Radiomobile, i militari si sono trovati davanti a una scena particolarmente grave: la donna sarebbe stata a cavalcioni sul corpo dell’uomo, riverso a terra e circondato dal sangue. I carabinieri sono intervenuti per fermare l’aggressione e impedire che continuasse.La cinquantenne è stata ammanettata, mentre venivano richiesti i soccorsi sanitari. Anche dopo l’arrivo dei militari, secondo quanto riferito, avrebbe continuato a rivolgere insulti al convivente, mantenendo un atteggiamento ostile.Gli investigatori avrebbero inoltre rilevato possibili segnali di alterazione, ipotizzando un’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. La circostanza, tuttavia, richiedeva verifiche sanitarie e non può essere considerata accertata sulla base delle sole prime osservazioni.Fratture al volto e 60 giorni di prognosiIl cinquantenne è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Umberto I. Le lesioni riscontrate hanno richiesto un ricovero e una prognosi di 60 giorni.Tra le conseguenze dell’aggressione figurano la frattura del setto nasale e quella di uno zigomo, oltre a ferite alla testa, ecchimosi diffuse e lesioni alle mani, riportate nel tentativo di proteggersi dai colpi. Per i danni al volto è prevista anche una valutazione specialistica maxillo-facciale, in vista di un possibile intervento chirurgico.Una volta in ospedale, l’uomo avrebbe raccontato ai soccorritori e agli investigatori i momenti precedenti al pestaggio: «Ha iniziato a spingermi – ha riferito – e già lì mi sono iniziato a preoccupare. Le ho detto che avrei fatto io i piatti ma lei non si è più fermata. Io ho perso i sensi».La donna trasferita nel carcere di RebibbiaDopo il fermo, la donna è stata accompagnata in una struttura sanitaria per gli accertamenti sulle sue condizioni. È rimasta piantonata dai carabinieri durante il periodo trascorso nella struttura; successivamente, dopo le valutazioni mediche, è stata trasferita nel carcere romano di Rebibbia.Nei suoi confronti è stata formulata l’accusa di tentato omicidio. Le responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie, nel rispetto della presunzione di innocenza. La vicenda è stata riportata da Il Messaggero e Roma Today.