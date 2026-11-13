IL CASO Auto due volte sul parcheggio dei disabii, vicesindaco sfiduciata

A far esplodere il caso sono state alcune fotografie pubblicate dal Corriere del Mezzogiorno

La vicenda dei parcheggi irregolari costa l'incarico politico a Giovanna Iacovone. La vicesindaca di Bari e assessora alla Rigenerazione urbana è stata sfiduciata dal primo cittadino Vito Leccese, dopo essere finita per due volte al centro delle polemiche per aver lasciato la propria automobile in aree dove la sosta non era consentita.A far esplodere il caso sono state alcune fotografie pubblicate dal Corriere del Mezzogiorno, che hanno documentato i comportamenti contestati all'esponente della giunta. Una vicenda che, dopo il primo episodio, sembrava essersi chiusa con le scuse della diretta interessata, ma che si è riaperta con una seconda segnalazione.Due episodi a distanza di pochi mesiIl primo caso risale allo scorso settembre. In quell'occasione l'auto di Iacovone era stata fotografata mentre occupava uno stallo riservato alle persone con disabilità. Dopo la diffusione delle immagini, la vicesindaca aveva riconosciuto l'errore, presentando le proprie scuse e accompagnandole con una donazione a un'associazione impegnata nel sostegno alle persone con disabilità.A distanza di alcuni mesi è arrivato un nuovo episodio. Questa volta la vettura sarebbe stata lasciata in divieto di sosta, all'interno di uno spazio destinato ai veicoli comunali. La seconda circostanza ha riportato la questione al centro del dibattito cittadino, trasformando una polemica già emersa in una crisi politica per l'amministrazione.Il confronto a Palazzo di Città e la decisione del sindacoLa scelta di ritirare la fiducia è stata comunicata da Leccese durante un incontro a Palazzo di Città. Il sindaco avrebbe ritenuto il ripetersi delle infrazioni incompatibile con il ruolo istituzionale ricoperto dalla sua vice.«Non è possibile che si ripetano con leggerezza infrazioni che colpiscono la sensibilità collettiva, significa tradire la fiducia del sindaco ma prima di tutto la fiducia dei cittadini», sono le parole attribuite al primo cittadino dal Corriere del Mezzogiorno.Una decisione che, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata sofferta sul piano personale, ma maturata dopo le crescenti tensioni attorno alla posizione di Iacovone.Le pressioni politiche sulla giuntaNegli ultimi giorni la vicenda aveva infatti alimentato le critiche delle opposizioni, in particolare del centrodestra e di Fratelli d'Italia. Alle contestazioni pubbliche si sarebbe aggiunto anche un clima di crescente insoddisfazione all'interno della stessa maggioranza, con malumori tra alcuni assessori e consiglieri comunali.La ripetizione degli episodi ha così aumentato la pressione sul sindaco, chiamato a prendere una decisione sulla permanenza della sua vice nell'esecutivo. Con il ritiro della fiducia, il caso assume ora una dimensione istituzionale che va oltre le singole violazioni del codice della strada e investe il rapporto tra amministratori pubblici e cittadini.