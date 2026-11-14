IL MALTEMPO Allerta Meteo dalle 6 di domani in Campania

La fase più delicata è attesa soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando le precipitazioni potrebbero risultare più frequenti

La Campania si prepara a una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili. La Protezione civile regionale ha infatti attivato un’allerta meteo di colore giallo estesa a tutto il territorio, a partire dalle 6 di domenica 15 novembre e per le successive 24 ore.Le previsioni indicano la possibilità di piogge sparse, anche sotto forma di temporali, con intensità moderata e distribuzione locale. La fase più delicata è attesa soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando le precipitazioni potrebbero risultare più frequenti.Possibili allagamenti e smottamentiL’avviso richiama l’attenzione sui fenomeni di dissesto idrogeologico che potrebbero verificarsi in presenza delle precipitazioni. Tra gli effetti possibili figurano accumuli d’acqua nelle strade, ruscellamenti lungo la rete viaria e un aumento dei livelli dei corsi d’acqua.Non si escludono inoltre cadute di massi e movimenti franosi, soprattutto nei punti in cui la conformazione del terreno e la fragilità dei suoli rendono più vulnerabili i versanti. Si tratta di situazioni che possono manifestarsi anche localmente, in relazione alla distribuzione e alla quantità delle piogge.Rischio idraulico nelle zone del Sele e della PenisolaOltre al rischio idrogeologico, la Protezione civile segnala una specifica criticità idraulica localizzata in tre aree della regione.L’attenzione riguarda la zona 3, che comprende la Penisola sorrentino-amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini; la zona 5, corrispondente al territorio del Tusciano e dell’Alto Sele; e la zona 6, che include la Piana del Sele e l’Alto Cilento.In questi comprensori, oltre alle possibili conseguenze delle precipitazioni, viene evidenziato il pericolo legato alla saturazione dei terreni. Quando il suolo è già impregnato d’acqua, infatti, la capacità di assorbire nuove piogge diminuisce e possono aumentare i rischi di ruscellamenti, accumuli e innalzamenti dei livelli idrici.L’allerta resterà in vigore fino alle 6 di lunedì 16 novembre, salvo eventuali aggiornamenti. Durante il periodo interessato dalle condizioni avverse sarà importante prestare attenzione agli spostamenti e alle aree maggiormente esposte ad allagamenti e fenomeni di instabilità del terreno.