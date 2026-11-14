SOCIAL Chiuso profilo del tiktoker da 1,3 milioni di follower

La notizia, riportata da Fanpage.it, arriva a pochi giorni dalla pubblicazione della prima puntata dell'inchiesta The Lion

Il profilo TikTok di Mario Mario, noto creator campano seguito da circa 1,3 milioni di utenti, sarebbe stato disattivato nelle ultime ore. La notizia, riportata da Fanpage.it, arriva a pochi giorni dalla pubblicazione della prima puntata dell'inchiesta The Lion, dedicata al mondo dei Live Match sulla piattaforma. Al momento, tuttavia, non risultano conferme ufficiali di un collegamento tra il lavoro giornalistico e la sospensione dell'account.La vicenda ha attirato l'attenzione della community del tiktoker, che si è ritrovata improvvisamente senza poter consultare il suo profilo. Nelle ore successive allo stop, il creator avrebbe scelto di intervenire attraverso un altro account per mantenere il contatto con i propri sostenitori.La diffida prima della pubblicazione dell'inchiestaSecondo quanto riferito da Fanpage, Mario Mario avrebbe inviato una diffida poche ore prima dell'uscita del primo episodio di The Lion. L'inchiesta, firmata dalla giornalista Ilenia Cavaliere, è il risultato di un lavoro durato circa un anno e condotto all'interno dell'ambiente dei Live Match di TikTok.Il progetto giornalistico punta a ricostruire il funzionamento di un settore diventato un vero e proprio business, seguendone le dinamiche da Napoli fino a Las Vegas. Al centro dell'attenzione ci sono i meccanismi economici che ruotano attorno alle dirette, alle sfide tra creator e ai regali virtuali inviati dagli spettatori.Il messaggio ai follower attraverso il profilo della moglieDopo la scomparsa del proprio account, il creator avrebbe affidato un messaggio alla community utilizzando il profilo TikTok della moglie. L'obiettivo sarebbe stato soprattutto quello di tranquillizzare i follower e far sapere loro che non era sparito dalla piattaforma.Non sarebbero però state fornite indicazioni tecniche precise sulle ragioni della disattivazione. Non è quindi chiaro se si tratti di una sospensione temporanea, di una decisione definitiva o di un provvedimento legato a segnalazioni o verifiche interne di TikTok.Nessun collegamento ufficiale con The LionResta centrale la distinzione tra la successione temporale degli eventi e un eventuale rapporto diretto tra i due fatti. La diffida, la pubblicazione dell'inchiesta e il successivo blocco del profilo sono elementi che si sono verificati a breve distanza, ma non bastano da soli a dimostrare un nesso causale.Al momento, secondo quanto riportato dalla testata, non è stata ufficializzata alcuna correlazione tra The Lion e lo stop dell'account di Mario Mario. Per chiarire la vicenda serviranno eventuali comunicazioni della piattaforma e ulteriori spiegazioni sulle ragioni del provvedimento.